“Yo me comí a ese Caramelo”, Alicia Machado confiesa que tuvo un romance con Arturo Carmona

‘La Casa de los Famosos 3′ ha sido uno de los programas de Telemundo más esperados por la audiencia, quienes se mantienen pendientes de todo lo que sucede para poder comentar en redes sociales, o saber si han elegido bien a sus favoritos.

Sin embargo, en las últimas semanas, el reality show ha dado mucho de qué hablar, no solo por las discusiones que se han visto dentro de la casa, sino también por los polémicos “amores” de Arturo Carmona, quien ha logrado conquistar con su sonrisa a varias de las famosas que se encuentran participando, lo que ocasiona que tanto dentro, como fuera se mencione su nombre.

Y es que, entre adicional a tantas cosas y revelaciones por parte de los habitantes de la casa, fuera de esta surgió una confesión que dejo a todos con la boca abierta, pues Alicia Machado confesó que ella “Se comió” a Carmona hace unos años atrás, pero que al final tuvieron que dejarse por diversas razones.

Alicia Machado dice que Arturo Carmona es un caballero

Fue durante una mesa de discusión que se realizó en el programa ‘Hoy día’ que la primera ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ confeso su relación con Arturo Carmona, a quien se ha visto en la casa coquetear con algunas de las chicas.

Alicia Machado asegura que es todo un caballero, por lo que no es de extrañar que las chicas se ilusionen de esta manera, sobre todo Aylin mujica, a la que este beso por un reto.

“Él es un hombre divino, es más, fue mi ex. Yo me comí ese caramelo hace muchos años. Él es divino, es un príncipe, un caballero, pero él es un caramelo. Es tu tipo con quien te la puedes pasar bien, pero no va para ningún lado”, aseguro. Sin embargo, la ex miss universo explica que no todo es perfecto, ya que Carmona, aunque era muy divertido, no tomaba con seriedad las relaciones amorosas.