Danna Paola enciende las redes sociales con fotografías junto a Alex Hoyer

Danna Paola y Alex Hoyer se han convertido en los últimos meses en una de las parejas favoritas de la farándula mexicana, logrando que cada uno de sus seguidores celebren su amor en redes sociales y expresen de una u otra manera lo felices que están al ver que ambos siguen juntos a pesar de los rumores.

De esta manera, en el marco de celebrar el día del amor y la amistad, los jóvenes famosos posaron ante las cámaras para una campaña de Calvin Klein, y con atrevidas fotografías lograron sorprender a los usuarios.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la cantante dio a conocer las magníficas imágenes, en donde aparece con su novio luciendo un conjunto de ropa interior de la colección “Modern Cotton” y bajo la descripción “The art of love and being loved in return” (“El arte de amar y ser correspondido”), dejó impactados a sus más de 34,7 millones de seguidores.

Cabe resaltar que la publicación hasta el momento acumula más de 2 millones de me gusta y más de 3mil comentarios, entre los que destacan el de celebridades como: Greeicy, Juan Zurita, Yolanda Andrade, entre otros.

La reacción en redes sociales

Como era de esperarse, sus fans opinaron sobre las fotografías, indicando que ambos se ven guapos, pero sobre todo dando gracias a Hoyer por llegar a la vida de Danna, puesto que la cantante se ve muy feliz con él.

“Me derrite el corazón verte feliz. Sois tan lindos juntos”.

“Siempre la foto 2 así alegre, te mereces lo mejor del mundo”.

“Me gusta verte feliz princesa”.

“Gracias Alex por llegar a llenar de tanto amor a nuestra Danna que se lo merece tanto”.

“Tremendos Dioses dices tú”.

“Ufff guapísimos ambos, qué onda”.

“La Mejor Pareja”.

“¡Los amo tanto!”.