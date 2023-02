Residente prepara una película junto al ganador del Oscar, Alexander Dinelaris

Desde hace varios años, el cantante puertorriqueño, René Pérez, ‘Residente’, ha manifestado su deseo de desarrollar un proyecto de largometraje, y finalmente lo llevará a cabo.

A través de una publicación en Instagram, el artista difundió la noticia de que se encuentra trabajando junto a Alexander Dinelaris, conocido guionista de películas como Birdman y The Revenant, para co-escribir una película llamada ‘Puerto Rico’.

“En junio del año pasado comencé a escribir mi primera película junto a Alex, quien además de haberse ganado un Oscar, escribió Birdman, uno de mis guiones favoritos. También, tuve el placer de escribir junto a los hermanos Cabezudos de España, a quienes admiro mucho”, escribió el cantante en una publicación acompañado de un video donde se muestra el día a día detrás de la pieza audiovisual.

“Llevo encerrado escribiendo desde hace mucho, pero para los que esperan nueva música les cuento que ya mismo saco todo lo que he venido trabajando durante estos años. Estoy haciendo muchas cosas y aunque no las documente en las redes sociales están ocurriendo”, sentenció el boricua.

TE RECOMENDAMOS LEER: Rubén Blades se une a la disputa entre J Balvin y Residente

Detalles de la película

El medio estadounidense, Deadline, publicó un informe donde se revelan los detalles de la historia que desarrolla el cantante junto al reconocido guionista.

“Puerto Rico es un drama histórico basado en la vida del revolucionario puertorriqueño, José Maldonado Román, conocido como Águila Blanca, ambientado en la isla a finales del siglo 19. Maldonado Román luchó contra el colonialismo liderando una pandilla de ex convictos para reivindicar a Puerto Rico mientras buscaba su identidad como país”, reseña el sitio web.

“Cuando René y yo fuimos presentados, sabía de él, pero no estaba familiarizado con su trabajo. Cuando me envió un tratamiento de su idea para Puerto Rico, me enganché de inmediato”, dijo Dinelaris . “Mi abuela era de Ponce, pero nunca llegué a conocer a mi familia allí. Siempre he sentido una conexión con Puerto Rico, es donde a menudo voy para escaparme, y donde escribí Birdman y Still Life. Disfruto de la oportunidad de explorar su historia,mi historia”.

La película se encuentra en su fase de preproducción y será producida por 1868 Studios, una empresa conjunta de varios años entre Residente y la División de Contenido Premium de Sony Music Entertainment que crea, produce y distribuye globalmente proyectos de contenido original en múltiples formatos.

Residente se encuentra activo en todos los aspectos creativos de la cinta, por lo que se cree que será el director de la misma.