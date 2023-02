Esto fue lo que pasó con Eiza González en entrevista a reporteros de ‘El Gordo y La Flaca’

La actriz mexicana Eiza González, enfrentó uno de los momentos más incómodos de su carrera, al verse involucrada en una situación incómoda con una de las entrevistas de ‘El Gordo y La Flaca’, que la misma estrella de Hollywood calificó como acoso.

A la actriz le gusta hablar en inglés y por esa razón fue criticada en anteriores entrevistas. Los reporteros esperaban que Eiza pudiera dar entrevistas en español pero no fue así y sus seguidores comenzaron a criticarla por querer olvidar su lengua nativa.

Ante los señalamientos de los internautas, la famosa acudió a su cuenta de Twitter para asegurar que no tiene por qué ofrecer declaraciones de su vida privada, además, aprovechó para enfilar en contra de la reportera del mencionada espacio televisivo.

“No tengo obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle, tenga que hablar de mi vida personal. ¿Por qué los de ‘El Gordo y La Flaca’ no comparten el comportamiento de sus reportera abusiva?”, escribió la modelo en un tweet.

Tuiter de Eiza

La mexicana al ver a los reporteros encima de ella quienes buscaban hablar de sus proyectos y vida personal, les respondió: “Chicos, chicos, chicos, quiten las luces de mi rostro. Chicos, ¿pueden darme un poco de espacio? Es un poco peligroso que me detengan. Gracias”, Agregó.

En esa oportunidad, el presentador Raúl Molina comentó en tono irónico: “Quería seguir practicando el inglés, para que lo hable bien. ¿Acaso se le olvido hablar en español, quién sabe?

La famosa de 31 años en ese entones, no se quedó callada. Pidió respeto para su persona al querer espacio tras la pandemia por covid-19 que atraviesa el mundo.

Gracias a la persona que pidió respeto de mi espacio en medio de una pandemia mientras que una persona camina encima de mi tratando de ofenderme para tener una respuesta y aún así al final le deseo que tengan cuidado, indicó la intérprete de ‘Bloodshot’.