‘La Casa de los Famosos 3’: Osmel Sousa cuenta su historia y conmueve al público

Osmel Sousa es una de las celebridades que se encuentra participando en ‘La Casa de los Famosos’, uno de los reality show más esperados de México y parte de América Latina. El pasado 17 de enero, cuando se dio inicio al programa, el famoso Zar de la Belleza dio su presentación, indicando que la convivencia dentro de la casa dará mucho de qué hablar.

Le puede interesar: Usuarios celebran salida de Nicole Chávez de ‘La Casa de los Famosos’

“Yo vengo a decir algo, lo que vieron hasta ahora ha sido solo un pre show”, inicia diciendo el famoso en su llegada al programa. “Yo vengo a poner el orden y la seriedad a la casa, claro, hay que poner un poquito de drama, que en eso yo soy experto”, afirma.

Osmel cuenta su historia

Osmel Sousa contó en ‘La Casa de los Famosos’ una parte de la historia que muy pocos conocen y que hizo conmover a su público. Se trata del momento en el que salió de su casa, ya que sentía que sus padres no lo aprobaban por su orientación sexual, pues su madre le decía que “ella prefería que un hijo de ella muriera antes de que fuera homosexual”, afirmando además que su infancia estuvo un poco “reprimida” debido a esto.

Asimismo, indicó que a medida que fue pasando el tiempo no logró verlos más y que su padre murió cuando él estaba en Venezuela. “Así pasó el tiempo, no los volvía a ver en muchos años, de hecho, a mi papá no lo volví a ver más nunca porque murió estando yo en Venezuela”.

Por otro lado, el también empresario aseguró que muchas veces va a la iglesia y pide perdón a Dios por no estar más cerca de sus padres y eso es algo que le ha venido atormentado durante todos estos años.

“Cada vez que voy a la iglesia, porque voy mucho, lo primero que pido es perdón es por eso, por no acercarme a mis padres y eso es un pesar que llevo por dentro que ahora estoy compartiendo con ustedes por primera vez, porque no me gusta hablar de eso”, finalizó diciendo entre lágrimas y agradeciendo a todos por escuchar.

La reacción del público

Luego de escuchar lo que dijo Osmel, los internautas inmediatamente le mostraron su apoyo, ya que era una parte de la historia que no sabían que había ocurrido, pues este siempre se muestra con una sonrisa en su rostro y algo serio al momento de decir las cosas.

“Muy conmovedor. Si supieras te queremos y te apoyamos. Por favor hágale saber de alguna manera que no está solo”.

“Osmel es un divo muy valiente … ojalá llegue a la final”.

“Qué fuerte, nadie conoce el caminar de otros. Por eso tenemos que ser empáticos. Te queremos Osmel”.

“Me hizo llorar. Por eso no hay que juzgar, no sabemos las goteras de los otros”.