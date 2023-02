Esposa de Pablo Lyle escribe sentido mensaje a una semana de conocer la sentencia

Ana Araujo, la esposa de Pablo Lyle, declaró en su juicio y aclara si están o no separados Instagram: @anaaraujof

Hace una semana, Pablo Lyle conoció el tiempo que deberá permanecer en prisión luego de haber sido acusado de Homicidio Involuntario contra el ciudadano Juan Ricardo Hernández, tras una pelea en medio del tráfico en una avenida de Miami - Estados Unidos.

Su esposa, Ana Araujo, reapareció en redes sociales para compartir una reflexión del momento que atraviesa actualmente. Con varias imágenes y videos que ha publicado en sus historias y feed, deja claro su estado de ánimo; reflexivo e introspectivo. Posiblemente, sea esa la manera de sentirse cerca de sus amigos y seguidores que la han acompañado, a ella y su familia, en este caso que inició en 2019.

En el carrete de imágenes se ve un selfie de Araujo, con un rostro visiblemente conmovido. Otras de las fotos se aprecian mensajes reflexivos con respecto a los procesos de la vida.

“La vida no es una carrera 💨 que vas corriendo con prisa por llegar a una meta. La vida es más como una canción 🎶 la cantas y la bailas, la vas disfrutando mientras esta sonando porque sabes y eres consciente que se va acabar, que va a dejar de sonar”, escribió la esposa de Pablo Lyle.

Ana Araujo, de 34 años, ha sido muy reservada con el proceso que atraviesa su esposo, y lo que le ha tocado afrontar para sacar adelante a su familia, sin embargo, no es la primera vez que utiliza sus redes sociales para compartir con sus seguidores detalles íntimos de su cotidianidad, su trabajo como repostera de postres sin gluten y sin azúcar y la crianza de sus hijos; Aranza y Mauro.

Ana Araujo: “Estoy muy orgullosa de ti Pablo”

El día del juicio final en contra de Lyle, Ana, tomó la palabra no sólo para dirigirse a la jueza Marisa Tinkler, también para expresarle sus sentimientos de dolor hacia la familia del fallecido Juan Hernández, aprovechó para expresarle a su esposo lo orgullosa que se siente de él, por la forma que ha tomado la situación que atraviesan a nivel familiar.

“Pablo nunca fue una persona violenta, por el contrario, siempre ha sido alguien conciliador que siempre busca hacer el bien para los demás y que vela por el bienestar de los otros, por eso esto que ha pasado ha sido algo muy impactante para todos nosotros”, dijo en la corte.

“Y quiero decir que estoy muy orgullosa de ti Pablo, porque para todos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente de unos cuantos segundos que no te definen como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto”, agregó.