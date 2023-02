Usuarios defienden a Yuridia y critican a ‘Ventaneando’ tras comentarios de Pati Chapoy

Hace unos días se revivió el momento en el que Pati Chapoy junto a sus compañeros de ‘Ventaneando’ hicieron algunos comentarios con respecto al peso de Yuridia tras su salida de ‘La Academia’.

Todo inició cuando Pati Chapoy junto al ‘Escorpión Dorado’ realizaron una dinámica que consistía en tomar un papel donde aparecía el nombre de algún famoso, para luego hablar un poco sobre una anécdota de ese personaje.

“Fíjate que no somos amigas, pero yo la admiro mucho”, inicia diciendo Chapoy al sacar el papel con el nombre de la cantante. “El asunto es que cuando salió de la academia, estaba muy pasada de peso. Entonces siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda, pues hasta ahora no acepta el micrófono de ‘Ventaneando’, no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente de mí, ni de la gente de ‘Ventaneando’”.

Por esta razón, la intérprete de ‘Ya te olvidé’ decidió romper silencio para comentar lo ocurrido desde su punto de vista. “Si yo trato de evitar dar entrevistas a ciertos medios de comunicación, no es por berrinche, no es porque me ofendí, no es porque hablaron de mi cuerpo, es porque casi me matan wey. Y es porque de verdad se toman muy a la ligera lo que dicen y lo que provocan en la gente, porque ellos creen que al hablar de una persona o al decir ‘que tal persona es así’ o ‘que hizo esto o lo otro’, que nada más se queda ahí en la noticia, pues no, porque tienen influencia en las personas. Las personas en la calle me llegaban a mí y me maltrataban también, me gritaban cosas a mi y a mi papa y hasta a mi nana que en paz descanse, y eso es algo que nunca se me va a olvidar, porque forma parte de la etapa más oscura de mi vida”.

YURIDIA pone en su lugar a Paty Chapoy #YuridiaNoEstasSola pic.twitter.com/X8V86ESg9B — YURIDIA (@yuridiateam) February 9, 2023

Reacción en redes sociales

Ante los comentarios realizado por ambas personalidades del mundo de la farándula, los usuarios inmediatamente reaccionaron en redes sociales, criticando la posición que tiene ‘Ventaneando’ con respecto a la situación, y apoyando a Yuridia con el HashTag ‘Yuridia No Estás Sola’, estos fueron algunos de los comentarios:

Lo menos que merecen YURIDIA y todas las mujeres es una disculpa de @ChapoyPati y todo su equipo de #Ventaneando que ha normalizado el CRITICAR, HUMILLAR Y BURLARSE DEL CUERPO DE LAS MUJERES en un medio masivo de comunicación.



Los tiempos cambiaron, ellos no#YuridiaNoEstasSola pic.twitter.com/Eq9T8aWx16 — La Tía Sandra (@LaTiaSandra_) February 12, 2023

Una indirecta muy directa para aquellas personas nefastas que solo se la viven criticando y que por desgracia lo hacen frente a una cámara #YuridiaNoEstasSola 🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻 pic.twitter.com/OckpfuYIi5 — ⭐ë®ïçk⭐ (@erickito27) February 12, 2023

La mejor voz de Mexico y ni modo, soporta Chismoy ✨. pic.twitter.com/iG0r4gyHtc — Guiille Dominguez (@GuiilleDomn) February 9, 2023