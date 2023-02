¡No te merece! Joven encuentra a su novia con amante en el aeropuerto

El 14 de febrero es una fecha donde miles de personas demuestran su amor y cariño. Con algunos regalos o sorpresas, los enamorados buscan crear un gran momento para la posteridad, sin embargo, en las últimas horas se comenzó a viralizar la triste decepción amorosa que sufrió un hombre al ver a su pareja con otro.

Una cuenta de TikTok compartió, mediante dos clips, la sorpresa que realizó Brandon, nombre del novio, a su pareja Azul. Con un ramo de flores, el adolescente esperó el arribo de Azul para sorprenderla y darle una gran bienvenida. Desafortunadamente, la persona descubrió a otro sujeto que llevaba una cartulina llamativa: “Bienvenida Azul. Te amo” .

Pese a las señales, Brandon intentó ver todo como una coincidencia muy extraña, mas quien lo acompañaba lo cuestionó: ” ¿Será la misma Azul, tu novia? ¿Dos Azules en el mismo vuelo?”.

De la nada, una mujer salió corriendo con dirección a los brazos del posible amante: “Es tu novia. Sí, es tu novia”, son las palabras que escuchó Brandon mientras intentaba asimilar todo lo que sucedía.

El despechado corrió y enfrentó a los dos jóvenes para conocer qué es lo que ocurría, lamentablemente la mujer le dijo que ya no lo amaba y que se fuera del lugar: “Sigue con tu vida ¿No te da vergüenza? Ya lo conoces, sabes que es mi novio. Ya no te amo. Vine a terminarte. Entiende que ya no quiero estar contigo”, aseveró la mujer.

“Todos conocimos una Azul en nuestras vidas”; “Lo correcto es dejarla ir”; “Ni la ‘Rosa de Guadalupe’ se inventa esta historia”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios en la grabación que suma más de 20 millones de reproducciones.