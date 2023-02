Alejandro Fernández toma alcohol antes de cada presentación para calmar sus ataques de ansiedad

Fans defienden a Alejandro Fernández tras estar pasado de copas: “La noche me trajo recuerdos” Instagram @alexoficial

Alejandro Fernández realizó una presentación en un Palenque que forma parte de las celebraciones de la Feria de León Guanajuato 2023, y fue duramente criticado porque se presentó en estado de ebriedad.

En las redes sociales circularon varios vídeos donde se puede apreciar como el cantante estaba un poco ido, no articulaba bien, hacía gestos extraños, en fin, una actitud típica de alguien completamente borracho.

Motivos por las cuales, Alejandro Fernández, fue sumamente criticado, pues muchos consideran que un artista de su calibre no debería presentarse en esas condiciones, pero ahora el intérprete de “Me dediqué a perderte”, ha decido ofrecer una explicación.

También te puede interesar:

Edén Muñoz opina sobre los excesos de algunos artistas en el escenario

¡Alcoholizado y sin poder cantar! Así terminó Alejandro Fernández en el palenque de León

Inexperto en olvidarte: el nuevo tema de Alejandro Fernández con el que inicia el 2023

Tomar alcohol sin haber comido y las emociones jugaron en contra de Alejandro Fernández

Según las declaraciones del hijo de Vicente Fernández, él suele tomarse uno o dos tragos antes de cada presentación, porque sufre ataques de ansiedad y pánico, y el alcohol lo ayuda a relajarse.

Además, hacía dos meses que no tomaba nada, pues mientras estaba de vacaciones con su familia, había decidido rebajar los 20 kilos que aumentó, luego de que la vacuna contra el COVID-19 le provocara algunas alteraciones hormonales.

Viajó un día antes al lugar de la presentación, no durmió muy bien y ese día no comió nada. Vio como a su hijo Alex le fue tan bien en su presentación que se llenó de orgullo y no pudo evitar recordar a su padre, Vicente Fernández.

Por lo que tomó más de lo que debería, aunque tampoco tanto como se puede llegar a creer, y sucedió lo que sucedió.

Alejandro Fernández habla sobre lo que ocurrió en la Feria de León. pic.twitter.com/CtPk8YlbrU — Lo + viral (@VideosVirales69) February 13, 2023

“Me ganó el sentimiento y me solté llorando como bebé, porque además estaba pensando en mi padre en ese momento, porque a Alex le había ido muy bien en ese día, le estaba agradeciendo de que nos estuviera acompañando, entonces se me vino todo en ese momento y ahí la foto, esa es la que salió mal”, relató Alejandro Fernández.

También aclaró que él no tiene problemas con el alcohol, como se había estado rumoreando, solo fueron un cúmulo de cosas que acabaron fatal.