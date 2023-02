Edén Muñoz opina sobre los excesos de algunos artistas en el escenario

Edén Muñoz tiene una agenda compleja para este año, porque a la par de los conciertos que ofrecerá de Consejos Gratis Tour, también trabaja en la producción de cuatros discos: uno con Yuri, dos propios y uno de colaboraciones.

El cantante y compositor que logró colocar cinco temas virales en TikTok anunció en Guadalajara, las fechas de la nueva gira por Centro-Sudamérica, México y Estados Unidos.

“Hay una sensación muy rara en mí, porque a pesar de que Guadalajara fue y sigue siendo la ciudad donde se concretaron mis sueños a nivel artístico, el Auditorio Telmex es un recinto que todo artista debe tocar en algún momento. El hecho de ir solo, ya me genera una ansiedad linda, pero a la vez no tan chida (rias)”, compartió el música, quien reveló que el 19 de agosto es la fecha para sus fans tapatíos.

Colocado como uno de los compositores y productores más buscados reveló que prepara algo con Pepe Aguilar.

“Es un año importante para la música en general y me da gusto ser parte del movimiento. Ahorita está pasando algo que le pasó al urbano en su momento, que todo el mundo quiere hacer regional. Colgué con Pepe Aguilar apenas dos días y tiene un proyecto súper importante con un artista mainstream mundial, que no les puedo decir, pero es un proyecto súper importante y me dice: ‘tienes que estar ahí, quiero que la escribas y produzcamos juntos, tiene que ser la raíz de nuestro México’”, dijo Muñoz.

Edén Muñoz estuvo por 17 años con la agrupación norteña Calibre 50, ahora vive su etapa en solitario.

“No tenía rumbo y hacia canciones por hacer, no me encontraba, quería hacer cosas distintas pero no quería quitarle importancia a Calibre, por respeto. Pero si quería cambiar el rumbo de la música y ser revolucionario en ésto, tenía que cambiar con otro proyecto distinto”, comentó.

Amante del cover

“Soy amante del cover 100% y perdón la expresión pero me mama hacer covers. Siento que es una manera de revivir lo que es nuestra tradición. También hacer un homenaje a mis influencias como Marco Antonio Solís, Joan Sebastian, Don Vicente e incluso Alejandro Fernández y Christian Nodal. Mi andar por la música no es ya por la consecuencia de lo que todo mundo busca y nos perdemos, que es dinero, la fama, el exceso y todo lo lindo que nos deja eso.... ya cruce esa bandera”, detalló Edén.

Excesos en los conciertos

Durante la charla se le preguntó su opinión sobre los videos virales de artistas como Eduin Caz o Alejandro Fernández en estado inconveniente en sus presentaciones.

“Tiene que ver con la manera de ser de cada persona. Creo que principalmente no hay que juzgar a nadie ni a nada, eso es lo bueno y lo malo que tienen las redes que de repente muestras lo que tú quieres, pero realmente no enseñas que está pasando. Cuando menos de mi parte, si me preguntas, desde mi trinchera he sido como bien sincero, primero conmigo y con la gente. Yo me ausento cuando la estoy pasando mal, yo no tengo cara de por ir el mundo que ya está de la chingada, no tengo cara para decirles: ‘me siento mal, tengo depresión, estoy medicándome o no puedo dormir, mejor se los digo ya que brinqué la línea”, señaló Edén Muñoz.

“No se debe normalizar la perfección de las redes, sino hay que ser mas empáticos con eso” — Edén Muñoz

“No hay que juzgar a nadie si se empedan o se caen, no sabemos lo que está viviendo la otra persona; al contrario, debemos ser más empáticos. Siempre que veo un video de alguien de mis amigos les escribo y les digo: ‘¿Todo bien?’. Pueda que ni soy terapeuta ni nada, pero esa es la verdadera amistad. Siento que las redes están normalizando el hecho que todo tiene que ser perfecto, todos estar bonito, planchados sin arrugas pero nos vamos a hacer viejos y mejor vivamos el momento, eso es lo importante”, añadió.

Próximos conciertos