“Soy una Marioneta” Piqué habla sobre su relación con Clara Chia

Ya casi se cumple un año desde el momento en que se dio a conocer la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, y tal parece que esta polémica está lejos de terminar, pues cada día sale una nueva revelación a la luz pública que nuevamente vuelve centra la atención en la expareja.

Tras haber publicado su primera fotografía juntos, el exfutbolista y su actual pareja, Clara Chía, han dado más de qué hablar, viéndose ahora en público más continuamente tomados de la mano, demostrando que ya no tienen miedo de que vean cómo va su relación.

Y es que nuevamente Piqué vuelve a ser tendencia en internet tras revelar que su novia es quien escoge y compra su ropa.

¿Qué dijo Gerard Piqué?

Fue durante una trasmisión en vivo de la ‘Kings League’ en donde Gerard Pique se dejó ver con un outfit que llamó la atención de sus compañeros, un conjunto de camisa y pantalón color beige claro, que combinó con unas sneakers blancos con negro.

Al ver cómo le quedaba lo que llevaba puesto, su amigo Ibai Llanos no pudo evitar preguntar por su estilo, pidiéndole además que se colocara de pie para mostrar frente a las cámaras su look particular.

Mientras este modelaba, sus amigos empezaron a bromear un poco, indicando que “tiene un Flow raro” que va acorde a la moda estadounidense, a lo que el exazulgrana respondió que “Aquí cada uno es libre de vestirse cómo quiera”.

En seguida Ibai vuelve a cuestionarse sobre cómo se mantiene actualizado con las tendencias de moda, por lo que Piqué en medio de risas informó que él no estaba interesado en ese tipo de cosas, pero que su novia sí.

“Voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella”, dijo. “Soy una marioneta”, confesó.

Inmediatamente todos se rieron de su comentario, pero Ibai no pudo contener el decirle: “Como nosotros de ti, ¿no? Tus marionetas”, lo que le causó más gracia al exfutbolista.