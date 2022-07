Esto es lo que la mamá de Shakira opina de su ruptura

Ya pasó más de un mes desde que se dio a conocer la noticia de que la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué se separarían. Desde que esto se supo han habido muchos rumores por lo cuales la ex pareja le habría puesto fin a su relación y uno muy fuerte es que Piqué le fue infiel a Shakira. Muchas personas han dado su opinión relacionado con el truene de la relación y esta vez la mamá de Shakira, llamada Nidia del Carmen Ripoll Torrado fue quien opinó acerca de la ruptura de su hija con Gerard Piqué.

Shakira y Nidia del Carmen Ripoll Torrado. Shakira y su mamá Nidia del Carmen Ripoll Torrado. / Foto: Instagram.

Pues es que en una reciente entrevista que Nidia ofreció a la agencia de noticias “Europa Press” la mamá de Shakira expresó que “no está de acuerdo con la separación de la cantante y el futbolista”. En cuanto a las declaraciones de Ripoll la agencia le preguntó si ella quisiera que su hija y Gerard Piqué se reconciliaran y respondió con la palabra, “lógico”, dando a entender que no quiere que se separen. Es preciso decir que aunque Shakira y Piqué no están casados tuvieron dos hijos y esta sería una de las principales razones por las cuales posiblemente la mamá de Shakira no quisiera que se lleve a cabo la ruptura.

La mamá de Shakira quisiera que su hija y Piqué no se separen

Cabe agregar, que Nidia Ripoll externó que “Shakira se encuentra bien gracias a Dios”, sin dar más detalles acerca de la situación de su hija. Algo de lo que también habló la mamá de Shakira fue de la salud de su esposo William Mebarak Chadid, quien sufrió una fuerte caída hace un mes y dijo, “sigue hospitalizado pero va mejorando cada día”.

Por último, hace unos días Shakira publicó en su cuenta oficial de Instagram unas fotografías en las que sale su padre con sus nietos Sasha y Milán. Estas imágenes las acompañó Shakira con el siguiente mensaje, “Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos”.

