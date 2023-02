Así celebró Silvia Pinal el cumpleaños de su hija Alejandra Guzmán

Recientemente Alejandra Guzmán cumplió 55 años de vida y escogió el mar como el sitio ideal para recargar energías y disfrutar de su día especial junto a su madre, Silvia Pinal, su hermano Luis Enrique, su pequeño sobrino llamado Apolo y una mujer de quien se desconoce su nombre. Las grandes ausentes de esta celebración fueron Frida Sofía (su única hija) y su hermana mayor, Sylvia Pasquel.

La reina del rock compartió unas imágenes en su cuenta de Instagram, donde se le ve plácida y feliz por la compañía. La intérprete de La Plaga, acompañó el carrete de imágenes con un texto alusivo a este día.

“Recibiendo mis 55 rodeada de amor y mucha luz ✨junto a mi familia”, escribió la cantante. Lo que podría hacer presumir que sólo los que aparecen en las imágenes son considerados miembros de su familia.

En las fotografías se ve a Alejandra, sin muchas poses, disfrutar de la grata compañía de su madre, la última diva del cine mexicano, que a sus 91 años todavía asiste a compromisos públicos o alguna velada especial como esta.

La Guzmán, como también se le conoce no mencionó entre sus afectos más íntimos a su hija Frida Sofía, menos a su hermana Sylvia Pasquel, sobre esta última cobra fuerza lo que se ha rumorado anteriormente; la mala relación que existe actualmente entre ambas.

Una relación de hermanas fracturada

El 2022 fue uno de los años más polémicos de la familia Pinal, la mayoría de las diferencias surgidas estuvieron enmarcadas en los problemas entre hermanos por la herencia de doña Silvia Pinal.

A finales de año se dieron a conocer una serie de audios donde Sylvia Pasquel llamaba mantenido a su hermano Luis Enrique Guzmán, de este se había dicho que pretendía cambiar el testamento de su madre, dejando por fuera a Pasquel, que al enterarse le reclamó de inmediato.

Sylvia Pasquel muestra que la familia está unida. La hija de Silvia Pinal compartió una imagen en blanco y negro de cinco generaciones. (Foto: Instagram.)

Las diferencias entre Pasquel y la cantante de Hacer el amor con otro no es un tema nuevo. Luego del gran homenaje que Sylvia preparó en honor a su madre, surgieron algunos rumores de distanciamiento entre las hermanas porque la actriz de 73 años no tomó en cuenta a Alejandra para que participara en uno de los segmentos.

Recientemente Alejandra Guzmán habló con la prensa, reconociendo que en efecto sí tiene diferencias con su hermana:

“Yo no me pongo a pelear con nadie desde hace muchos años, pero evito tener broncas y sé con quién me llevo bien y con quién no”.