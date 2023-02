Chris Martin de Coldplay se declara fanático de Rihanna

Durante una entrevista realizada por Apple Music 1, el vocalista de Coldplay, Chris Martin habló un poco sobre Rihanna, tras su presentación en el Super Bowl, uno de los espectáculos más esperados de este año.

El británico se definió como “un gran fan” de la originaria de Barbados, indicando que a pesar de no conocerla bien “hay que ser idiota para no reconocer que ella es la mejor cantante de todos los tiempos”, agregando además que el hecho de que ella solo cante, hace más especial el momento. “Principalmente soy sólo un fan, y hemos actuado con ella algunas veces, y tienes razón, cada vez es más raro que ella solo cante, que es lo que lo hace aún más especial, y de una manera extraña, muestra que ella realmente, en verdad quiere hacerlo. Nadie puede obligar a Rihanna a hacer nada en este momento”, explica.

rihanna opening the show with ‘bitch better have my money’ 🔥 #superbowl pic.twitter.com/xsvtNVxIRq — 2000s (@PopCulture2000s) February 13, 2023

Por otro lado, Martin recordó la vez que, les tocó encabezar el show del medio tiempo del Super Bowl en su edición número 50, en la misma también que también se presentaron Beyonce y Bruno Mars. “Tenemos que preguntarle a Beyoncé porque teníamos una canción juntos en ese momento, pero aún no había salido… Hablamos por teléfono y ella dijo: ‘¿Deberíamos hacer nuestra canción juntos?’ Y pensé: ‘No lo sé. Nadie lo sabe todavía, y tal vez solo haga algo que quiera hacer’. Y luego se le ocurrió ‘Formation’, que fue lo mejor”.

Asimismo, explico que, aunque a muchos le gusto su show, igual recibieron críticas, pero que a pesar de todo ellos hicieron el espectáculo deseado desde el inicio. “Tuvimos un tiempo bastante difícil después de algunas personas a las que realmente no les gustó, lo cual fue difícil de aceptar en ese momento”, aseguró. “Pero luego, en cierto punto, me di cuenta: ‘Bueno, hicimos exactamente lo que queríamos hacer dadas todas esas limitaciones’. Creo que haríamos exactamente lo mismo… No me importa el hecho de que voy a estar en un baile con Beyoncé y Bruno y perder (...) Alguien tiene que representar a los humanos que no bailan. Así que creo que me sentí realmente en paz unas semanas después”, dijo.