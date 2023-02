¡Tiene un ángel! Joven se salva de perder la cabeza en accidente automovilístico

La redes sociales cuentan con una gran cantidad de videos que si no existiera una prueba pocas personas lo creerían. Algunos internautas quedan asombrados con la suerte que tienen algunas personas, tal como el hombre que se salvó de perder la cabeza en un accidente automovilístico.

Un usuario compartió, mediante su cuenta de Facebook, el momento en que un joven caminaban por la calle, sin embargo, no notó que estaba entre una camioneta que iba a remolcar un auto. Al momento de querer regresar, el vehículo aceleró y provocó que la víctima saliera volando. Por suerte, el sujeto quedó a solo unos milímetros de la llanta frontal del auto.

Joven se salva de perder la cabeza en accidente automovilístico

Tal vez por suceso divino, el adolescente salió intacto ante lo que pudo ser una muerte trágica. Las personas que estaban en el lugar lograron grabar los hechos y quedaron anonadados ante el milagro. Asimismo, el joven sabía que lo que ocurrió fue un acto que jamás volverá a suceder y esta vez el destino le sonrió a su favor.

