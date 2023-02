¡Lo amarraron como puerco! Emplayan y golpean a presunto ladrón en mercado de Neza

La delincuencia es uno de los problemas más frecuentes en el país, desafortunadamente, hay ciudades o municipios que son liderados por los criminales. Hartos de vivir con miedo y sufrir constantes robos, la ciudadanía ha comenzado a tomar acciones para asustar o disminuir los actos delictivos. Tal como el video que comenzó a circular por redes sociales donde se ve a un presunto ladrón ser golpeado por vecinos y locatarios.

El reconocido comunicador de nota roja Carlos Jiménez compartió, mediante su cuenta de Twitter, una grabación donde se ve a un sujeto totalmente emplayado y sin pantalones. Diversos presentes comenzaban a reír del suceso. En otro video, un supuesto carnicero golpeó en repetidas ocasiones el rostro del hombre.

LO ENCUERAN, LO EMPLAYAN, LO APALEAN…

Así dejaron a este tipo, en el Mercado de San Juan, en @GobNeza

Comerciantes aseguran q lo hallaron asaltando.

Lo detuvieron, golpearon, desnudaron y emplayaron.

Así lo apalearon frente a todos.



— Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 13, 2023

Los vecinos comenzaron a cantar como si alguien le estuviera pegando a una piñata. El implicado pedía clemencia, mas los afectados no escucharon sus súplicas. Según el reportero, los hechos ocurrieron en el mercado de San Juan ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

