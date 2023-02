Lucero regresa a la televisión con “El Gallo De Oro”: interpretará a Bernarda, “La Caponera”

Luego de varios 11 años en pausa, Lucero regresa a la actuación con la adaptación de “El gallo de oro” de Juan Rulfo, producida por W Studios para el servicio de streaming ViX de Televisa Univisión. La cantante figurará como protagonista, interpretando a Bernarda, una reconocida cantante de ferias, conocida como “La Caponera”, mientras que su compañero será José Ron, personificando a Dionisio Pinzón.

La serie de 10 capítulos, contará con distintas locaciones mexicanas para su rodaje, entre ellas Hidalgo y San Luis Potosí, este 14 de febrero se empezó a grabar.

“El gallo de oro”, refleja el ambiente de los pueblos con palenque, juegos de cartas, peleas de gallos, música autóctona y momentos festivos y trágicos de los años 40. Es aquí donde Bernarda y Dionisio se conocen y la suerte de ambos toma un giro inesperado.

La propia cantante dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, expresando su alegría por formar parte de esta telenovela corta.

“A partir de hoy… esta maravillosa historia empieza a ser una realidad! De la pluma mágica de Juan Rulfo, El Gallo De Oro llegará muy pronto a sus pantallas”, escribió la Novia de América.

Todo parece indicar que éste era el proyecto que tanto esperaba Lucero para decidirse en regresar a la actuación porque le permitirá interpretar un personaje que cubre sus expectativas:

“Siempre estoy dispuesta, siempre estoy abierta a recibir sugerencias, a recibir invitaciones”, comentaba la cantante, cada vez que le preguntan si le gustaría actuar de nuevo. “Como actriz, me encantaría poder hacer algo en televisión que no tuviera forzosamente que tener escenas ni de desnudos ni de cosas horrorosas… He visto algunas escenas que me agobian un poco y a mí me gustaría siempre conservar un poco más mi línea. Me gustaría hacer algo más conservador dentro de que bueno son temas fuertes y todo”, dijo en 2019.

Por su parte el presidente de W Studios, Patricio Wills, indicó que “El gallo de oro de Juan Rulfo tiene algo especial, una fuerza de gravedad, un magnetismo tan fuerte que atrae a talentos icónicos y únicos de la industria. La historia se desarrolla en un pequeño universo de música, literatura y dramas humanos personificados por un gran elenco y marca el regreso a la actuación de Lucero. Esto, como los eclipses, no sucede a menudo y hay que verlo”, expresó.

“El gallo de oro”, fue escrita entre 1956 y 1958 pero publicada por primera vez en 1980.