Despiden a luchadora de la WWE, abre OnlyFans y se vuelve millonaria

Las luchas son un deporte seguido por millones de personas. Pese a ser considerado como un deporte de hombres, cada año la mujer toma un papel importante en los encuentros que se realizan por diversas partes del mundo. Mandy Rose es uno de los nombres más reconocidos en la WWE, mas en los últimos meses se viralizó por ser despedida al perder el Campeonato Femenino de NXT.

La también creadora de contenido optó por iniciar carrera en la popular plataforma OnlyFans, la cual es usada por miles de modelos que ofrecen material íntimo a cambio de pagar una suscripción mensual.

Amanda Rose Saccomanno, conocida en el mundo de la lucha libre como Mandy Rose, nació en Westchester, Nueva York, pero su contenido se ha popularizado en muchas partes del mundo. Con un pago de 10 dólares, unos 185 pesos, sus más grandes fanáticos podrán acceder a las imágenes y videos explícitas de la ahora modelo.

