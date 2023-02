Yuridia a Pati Chapoy: “Aprovechen el rating”

Al parecer la polémica entre Pati Chapoy y Yuridia se encuentra lejos de terminar, y es que además de las diversas controversias que se observan en redes sociales en donde la mayoría defiende a la cantante, esta también se ha encargado de enviarle algunos mensajes a la conductora de televisión.

Sucede, que la mañana de este lunes 13 de febrero, la presentadora del programa ‘Ventaneando’, publicó una imagen que al parecer es una respuesta indirecta para la intérprete de ‘Ya Te Olvidé’, en medio de toda la polémica, el mensaje indica lo siguiente: “Y llega un día y sientes que no tienes nada que perder, ni nada que demostrar”, dicta la imagen en donde aparece una abuelita sentada en una silla, con lentes de sol puestos en sus ojos.

Ante este pequeño comentario, la ex académica no dudó en compartir también la imagen en sus historias de Instagram, enviando una respuesta un poco fuerte para Chapoy: “Nos queda claro que no tienes nada que perder. Como, por ejemplo: alma, corazón, vergüenza, RATING.”, se lee en la primera parte de la respuesta de Yuridia

Sin embargo, eso no quedó hasta ahí, ya que además también les indicó que aprovecharan el rating que en el momento tienen para “vender mayonesa”, recordando cuando Pedro Sola se equivocó en una publicidad de este producto, en donde mencionaba el nombre de la competencia, fue por esto que la cantante agregó, que esta vez no se equivocaran al decir nuevamente la marca de la mayonesa.

“(Por cierto, de nada por el rating, disfrútenlo y aprovéchenlo para vender mayonesa, pero asegúrense de decir bien el nombre)”, finaliza diciendo la historia de Yuridia.

Cabe resaltar que todo esto ocurrió hace un par de días, en la emisión de ‘Ventaneando’, en donde Pati le ofreció disculpas a la compositora por lo ocurrido.