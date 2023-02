Anuel responde a Arcángel y muchos fans ya esperan una ‘tiraera’ entre ambos artista

La relación de Arcángel y Anuel se ha caracterizado por pasar por largos episodios de tensas pausas entre los dos donde se han intercambiado diferentes insultos.

Luego del fallecimiento del hermano de Austin Santos, nombre real de Arcángel, en noviembre del 2021, hubo un pequeño acercamiento entre el artista y su paisano Anuel. Sin embargo, la calma duró poco.

Luego de generarse el conflicto entre Anuel AA y su exmanager Frabián Elí (cuñado de Arcángel), la relación entre ambos exponentes urbanos se fue deteriorando gradualmente hasta desencadenar el actual impasse.

En varias oportunidades, el cantante de ‘Por Amar a Ciegas’ ha cuestionado el título de ‘Rey del Trap’ que Anuel ha popularizado entre sus fanáticos.

Así lo dio a conocer en uno de sus conciertos en Puerto Rico, donde aseguró que él fue la inspiración de Anuel.

Nuevo intercambio de palabras

A través de una de sus usuales transmisiones en vivo de Instagram, el boricua volvió arremeter contra el exesposo de Yailin.

“La gente tiene que saber cómo fue, que empezó la … entre tú y yo. Tú me escribiste a mí una vez que te sabía a mi** cómo yo se la daba al conejo … Y tú eres tan hipócrita, que dos semanas después estabas cargándole el rastrillo a Bad Bunny en la discoteca ca**… El envidioso aquí eres tú…”, fue parte de la descomunal descarga de insultos que le tiró Arcangel a su ex amigo, Anuel AA.

Añadió: “Ca** le tiene tanto celos a Ban Bunny… ¿Qué ca** tiene que ver que yo le haya dicho a Bad Bunny: – Mi pequeño Saltamontes- Yo no soy tu competencia ca** Tú eres mucho más grande… Tú eres la leyenda ca**. La competencia tuya tú le tiene la envidia más grande del mundo porque tú no le llegas ni a las uñas…”.

“Tú no tienes flow, no tienes voz, no tienes lírica. Yo llego a mi casa y yo … vivo con mis hijos. Yo tengo amor ca***… Yo tengo respaldo genuino. Yo soy rico de verdad”, sentenció el boricua.

Por su parte, Anuel respondió en su cuenta de Instagram, promocionando su nuevo tema junto al artista Messiah, acompañado de un audio que pertenece a una ‘tiraera’ que le hizo el cantante Polaco a Arcángel hace varios años.

Muchos fans especulan que este intercambio de mensajes terminará en una tiraera entre ambos artistas.

Aquí esperando que explote la guerra entre Arcangel y Anuel... Ya hace falta una tiraera pic.twitter.com/J5vgXWfQqy — Randy (@Herand93) February 12, 2023

Pa mi que anuel y arcángel no nacieron para ser amigos 🤷‍♂️🫠 pic.twitter.com/7KNE5fWGoA — Isla de adrizel (@de14_isla) February 11, 2023

Lo mejor de que Anuel y Arcangel se tiren es que ninguno se calla la boca. Vamos a tener chicle pa’ estirar. — k (@kdecasillas) February 16, 2023