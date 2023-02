Esta es la lista de canciones que Bad Bunny ha estrenado para San Valentín

Han pasado 5 años desde el momento en que el cantante Bad Bunny estrenó un video musical el día de San Valentín, y este 2023 no ha sido la excepción, pues lo que empezó siendo un simple debut, se convirtió en una tradición, por este motivo te traemos las 5 canciones que Benito ha obsequiado a sus seguidores en el Día de San Valentín.

Ya casi llega el 14 de febrero y los fans de Bad Bunny sabemos lo que eso significa;) pic.twitter.com/3xv3JUJvTH — ☀️🌊❤️ (@sanbenitoi) February 2, 2022

‘Amorfoda’ – 2018

Este tema musical llegó el 14 de febrero de 2018, pero en un contexto diferente, ya que acá el llamado ‘Conejo Malo’ le canta al desamor. El videoclip actualmente cuenta con más de mil millones de visitas en YouTube. “No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé, to’ esos trucos ya me los sé. Esos dolores los pasé”.

‘Si estuviésemos juntos’ – 2019

Uniendo la balada y el reggaetón, el cantante puertorriqueño estrenó ‘Si estuviéramos juntos’ en el año 2019, perteneciente al álbum ‘X100pre’. Se trata de un tema musical en donde una persona se pregunta lo que hubiera ocurrido si aún estuviera junto a esa persona que en su momento consideró especial. Por ahora el video supera los 500 millones de reproducciones en su canal de YouTube.

‘Ignorantes’ Ft. Sech – 2020

Junto a Sech, Bad Bunny dio a conocer este tema musical en el 2020, formando parte del repertorio ‘Yo hago lo que me da la gana’. Un poco antes del 14 de febrero, la canción fue anunciada, por lo que sus fans se mantuvieron con altas expectativas hasta el día de su estreno.

‘La noche de anoche’ ft. La Rosalía - 2021

Su cuarto video musical estrenado en San Valentín fue junto a la Rosalía, el cual cuenta con más de 45 millones de reproducciones en su canal de YouTube, una de las canciones más populares perteneciente al disco ‘El último tour del mundo’.

Ojitos Lindos – 2023

Cabe resaltar que el 2022 fue el único año que el artista no estrenó tema musical debido a que en ese momento se encontraba trabajando en un nuevo álbum. Sin embargo, en este 2013 sorprendió a todos al aparecer nuevamente con el videoclip de su canción ‘Ojitos Lindos’, la misma que pertenece a su disco ‘Un verano sin ti’, logrando ser tendencia una vez más a un mes de su polémica con fanática. En tan solo 3 días ha logrado superar los 6 millones de vistos en YouTube.