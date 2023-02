Esto dijo Gloria Trevi sobre la muerte de su hija, Ana Dalay

A finales de los años 90′, la cantante mexicana, Gloria Trevi era, junto a su expareja Sergio Andrade, una prófuga de la justicia que residía en Brasil, sumado a que vivió el nacimiento y posterior fallecimiento de su hija, Ana Dalay.

La bebé de la cantante lamentablemente murió al poco tiempo de nacer en Río de Janeiro, abriendo una puerta de múltiples teorías sobre su fallecimiento.

De acuerdo a la versión oficial de ese suceso, Trevi estaba con su pareja y padre de su hija, Sergio Andrade, en un departamento junto a siete chicas, entre ellas Katia de la Cueva, quien entró al cuarto de la bebé y la encontró sin vida.

En ese momento, Trevi sufrió un colapso y estuvo en Shock durante cinco días, por lo tanto, ella no tiene certeza del paradero que le dio Andrade y las otras chicas a la bebé.

Causas de la muerte

Ahora, casi 24 años después, Trevi confesó cuáles pudieron ser las causas del fallecimiento de su primogénita.

En una entrevista con el presentador español, Risto Mejide, la cantante explicó detalles de ese trágico día.

“Sinceramente, yo creo que fue de muerte de cuna. Pero que yo que lo haya podido ver con doctores, que me lo hayan podido decir, no”, dijo.

Añadió: “Cuando hablé con la persona que el tipo (Sergio Andrade) le pidió que se llevara a mi hija. Ella me dijo: ‘la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción’. Me dijo que había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano, que me iba a llevar”.

“En el momento que vi a mi hija y entendí... porque tú como mamá cuando tienes a tu hijo, es algo... mi razón se puso rara, en shock”, sostuvo la intérprete de ‘Todos me mira’. “Yo no me di cuenta ni siquiera cuando se llevaron a mi hija”, recordó.

La mexicana que todavía estaba en shock por la pérdida de su hija, al momento de ir a la cárcel: “Yo había perdido a mi hija dos meses antes, entonces cuando a ti te amputan las extremidades no sientes un granito, yo no sentí, no me importaba”, afirmó.

“Salí en la foto sonriendo, en la foto cuando me ficharon, porque pensé en mis padres, no quería que me vieran asustada”, explicó.