Gloria Trevi habla por primera vez de las demandas que ha hecho

Luego de haber recibido una demanda en los Estados Unidos por abuso de menores, Gloria Trevi decidió emprender otros procesos legales en contra varias personas que buscan, según ella, dañar su imagen.

Hace días, el abogado de la cantante reveló que ya se había iniciado un proceso legal en contra de Chumel Torres por daño moral y que dentro de poco se revelaría el nombre de otras dos mujeres a las que también demandó.

Sin embargo, debido a la pérdida de sus patrocinadores y toda la crítica que ha estado recibiendo por internet, a Gloria Trevi le preocupaba perder el apoyo de sus fans, pero en sus más recientes presentaciones, quedó demostrado que están de su lado.

Gloria Trevi quiere ponerle un alto a aquellos que buscan incentivar el odio hacia su persona

Gloria Trevi considera que las demandas que realizó son un método de defensa, no tanto para ella, sino para sus seres queridos y todas las personas que trabajan con ella, pues desde que salió de la cárcel siente que ha estado bajo constante ataque de varias personas.

“De verdad, que yo he sido, a veces, orillada a poner algunas demandas, pero es porque es un ataque tan malo, tan feo, que yo considero que también es bueno ponerle un alto a las personas que quieren incentivar el odio… entonces, ahí es donde yo me he tenido que defender”, alegó la cantante.

También dijo que desde que salió de Chihuahua, ella solo se ha enfocado en trabajar y nada más. No buscó vengarse de nadie, ni nada por el estilo, e incluso piensa que la bioserie que está preparando es el motivo detrás de los “nuevos” ataques que ha recibido últimamente.

Gloria Trevi rompe el silencio!! Habló de las demandas que la mantienen en medio de la tempestad. 😱👌 @gloriatrevi #enmediodelatempesta pic.twitter.com/kswpoE8uEG — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) January 23, 2023

“Lo que pasa es que algunas personas pueden sentir como temor de que yo vaya a hablar cosas de ellos, porque ellos hablaron cosas de mí, entonces para yo defenderme, tendría que desenmascarar muchas cosas, pero yo realmente no estoy interesada en contar la vida de otras personas”, detalló Gloria Trevi,

La intérprete de “Con los ojos cerrados” aseguró que ella solo quiere contar su vida y espera que eso pueda ayudar a otras personas de algún modo.