Tunden a Shakira en redes sociales por canción que habla de “matar a su ex”

Desde el momento en que se conoció la ruptura amorosa entre Shakira y Gerard Piqué, estos no han dejado de salir del ojo público, y es que adicional al anuncio del exfutbolista en donde asegura que su novia es la que elige y compra su ropa, un poco después, la cantante colombiana también se hizo viral luego de que publicara un video en redes sociales con una canción que dejó a todos impactados.

De esta manera, a través de su cuenta oficial de Instagram, la artista se muestra trapeando una alfombra vestida de manera elegante y con unos altos tacones, mientras de fondo suena la canción de la norteamericana SZA, titulada ‘Kill Bill’, enviando así un mensaje a su ex en el primer San Valentín que no pasan juntos.

“Podría matar a mi ex, pero no es la mejor idea. Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que solo. Tengo la sensación de que es una causa perdida. Tengo la sensación de que realmente podrías amarla”, dice el tema musical al traducirlo en español.

Sucede que esta canción habla sobre una mujer que se encuentra dolida por perder a quien ella consideraba ‘El amor de su Vida’, y lo que más le afecta a esta es verlo muy feliz con un nuevo romance, por lo que esto se puede relacionar con lo que ocurre en la vida de Shakira desde hace poco menos de un año.

Sin embargo, lo que pudo considerar como humor para mostrarle a sus seguidores, se convirtió en centro de crítica, pues algunos de los internautas aseguran que ya debe dejar atrás este tema para empezar una nueva vida.

“No lo ames, date tu sitio, tu dignidad. Él no te merece”.

“A esta le falta muchos tornillos, pasa página que no eres la única mujer que su pareja la deja por otra. La vida continúa bonita, tienes dos hijos que le estás haciendo mucho daño con estas canciones”.

“Hubiera aprendido de Cerati: Poder decir adiós es crecer y con dignidad”.

“Que pesada está Shakira últimamente... Tiene 46 años y se comporta como una niña pequeña, despechada. Lamentable”.