Talina Fernández recuerda a su hija Mariana Levy entre lágrimas “Entré sin saber si seguía viva”

Han pasado 17 años desde el momento que se dio a conocer la muerte de Mariana Levy, la hija de Talina Fernández, algo que impresionó mucho en el mundo del espectáculo, debido a la manera en que se dieron las cosas.

Con el paso del tiempo, su madre se ha encargado de recordarla en diversas entrevistas, hablando del momento en que se enteró de lo sucedido y como ha sobrellevado esta pérdida a través de los años, y esta vez, dio a conocer en conversación con Yordy Rosado, un poco más de lo que ocurrió ese día, cuando le dijeron hija había sufrido un paro cardíaco durante un intento de asalto.

Según lo comentado por la conductora de televisión, ella estaba maquillándose cuando le entra una llamada telefónica de José María Fernández ‘El Pirru’ para informarle lo de Mariana, pero en ese momento ella no entendía bien lo que pasaba.

“Me habla Pirru me dice: ‘Mariana, el coche, los niños’ no entendía un caraj*. Lo único que entendí fue: ‘un paro cardíaco’, y le pregunté: ‘¿La sacaron del paro?’ ya no entendí la respuesta”, explicó.

De esta manera, ella confesó que la esposa de Chava Ortiz fue quien logró llevarla a donde estaba su hija, sin saber que al llegar se encontraría con que Mariana ya había muerto.

“‘Llegué al estudio gritando y la esposa del Chava Ortiz me llevó a donde murió mi niña, yo entré sin saber si seguía viva. Estaban todas las enfermeras sentadas rezando, ‘¿Dónde está mi niña?’ y estaba en el suelo. Ahí la habían tratado de revivir y la policía, como se había muerto en un asalto pues, le pintaron alrededor lo del cadáver”, comentó.

Un instante que sin duda se quedó en la memoria de Fernández y entre lágrimas intenta recordar que también le pidieron hacerle autopsia a Mariana, pero se negó a realizarla.

“Me habla Martha Sahagún y me dice: ¿Qué pasó Talina?’, le dije: ‘Mariana está muerta. Le quieren hacer la autopsia’. No le hicieron la autopsia, razón por la cual todos los seguros que compras carísimas no me pagaron un centavo, porque entonces como fue muerte natural, no responden”.

En medio de su dolor, Talina solo pensaba en la hija mayor de Mariana, por lo que trató de hacer todo lo posible para adoptarla, pidiendo la opinión del padre de la niña.

“La abracé, la besé y en la casa le puse un poco de maquillaje, porque era muy linda y María, mi nieta, que no es hija del Pirru, entonces pienso en mi nieta, ‘Yo no me puedo morir ahorita, mi nieta María me necesita’, le hablo al papá pasador unos días y le dije: ‘Daniel quiero adoptar a María’, y me dijo lo que sea bueno para mi hija adelante y me fui al Dif a adoptar a mi nieta”, recordó la conductora de televisión, indicando que, a pesar de lo difícil del proceso, pudo lograr su objetivo.