Gustavo Adolfo exige investigación contra Alfredo Adame por presunto crimen

En los últimos meses Alfredo Adame ha protagonizado varios escándalos, lo cual ha dejado como resultado un característica negativa en su carrera. No pasó mucho desde su último altercado y ahora vuelve a ser señalado por haber confesado un posible crimen.

Tan solo hace unas semanas volvió a ser captado durante una discusión con un conductor en la calzada de Tlalpan en la Ciudad de México, misma que terminó en golpes y como resultado una herida en la cabeza de Adame.

El conductor y actor Alfredo Adame a su llegada al AICM, después de verse inmiscuido en otro altercado donde resultó herido. CIUDAD DE MÉXICO, 05FEBRERO2023.- El conductor y actor Alfredo Adame a su llegada al AICM, después de verse inmiscuido en otro altercado donde resultó herido. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Caso de Alfredo Adame

El actor de “Bajo un mismo rostro” apareció recientemente como invitado en el programa “Todo para la mujer”, en donde confesó frente a Maxine Woodside de la pelea que tuvo cuando apenas tenía 17 años, la cual habría terminado en tragedia.

Alfredo Adame Actor y político

De acuerdo con Alfredo todo comenzó tras una discusión por celos, misma que subió de tono rápidamente hasta el punto de enfrentarse a golpes.

“Hizo como que me iba a pegar y en ese momento yo le meto un golpe en el cuello, el cuate se va de espadas, los demás se hacen para atrás y mi cuate me dice vámonos” dijo Adame.

Al parecer el golpe que recibió el joven lo llevó a la muerte, por lo cual Adame añadió que tuvo que ocultarse para no enfrentar cargos o algún tipo de represalia.

“El martes me habla mi cuate y me dice: oye qué crees, se murió el de la bronca y era hijo de un abogado ahí medio mafioso. Hable con mi papá, me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, estuve un año” confesó.

Alfredo Adame. SAT niega amparo a Alfredo Adame. / Foto: Instagram

Gustavo Adolfo Infante reacciona

Las declaraciones que hizo Alfredo Adame no causaron buenas reacciones por parte de los usuarios de redes sociales, puesto que podría tratarse de un presunto crimen, por su parte Gustavo Adolfo Infante exigió que las autoridades abran una investigación.

Esta tarde, 3pm las CONFESIONES de @_alfredoadame donde el mismo asegura que ha ASESINADO a dos hombres, uno con sus puños y al otro me dio dos balazos. Te espero en @deprimeramano por @ImagenTVMex. No deberia estar en la cárcel? — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) February 17, 2023

El conductor del programa “De primera mano” expresó que Adame debería estar en la cárcel, por lo cual envió una invitación al show para que logren aclarar la situación.