Chef Betty abandona MasterChef México y comparte emotiva carta

Tan solo un par de horas atrás, por medio de redes sociales, la Chef Betty Vázquez mejor conocida por ser parte del jurado dentro del reality show de cocina MasterChef México, reveló que ya no formará parte de la nueva etapa del programa.

Chef Betty anuncia su salida de MasterChef México. / Foto: Instagram

Semanas atrás, se comenzó a especular que la televisora del Ajusco continuaría con sus despidos durante todo 2023 y el día de hoy, el periodista de espectáculos Alex Kaffie reveló que los próximos en salir serían Chef Betty, JoseRa, Tatiana y Pablo, quienes formaron parte del elenco de MasterChef México.

Chef Betty abandona MasterChef México

Y al parecer, los rumores son ciertos, ya que, hace un par de horas, la Chef Betty Vázquez reveló que abandonará el programa de cocina tras 11 temporadas, “El 9 de febrero comuniqué mi decisión por escrito de no ser parte de esta nueva etapa de Master Chef México. Declaré mi agradecimiento por el tiempo compartido. Mi respeto a Tv Azteca y Master Chef México quedan demostradas en 8 años y 11 temporadas”, escribió en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

COMUNICADO

El 9 de febrero comuniqué mi decision por escrito de no ser parte de esta nueva etapa de Master Chef México.

Declaré mi agradecimiento por el tiempo compartido.

Mi respeto a Tv Azteca y Master Chef México quedan demostradas en 8 años y 11 temporadas. pic.twitter.com/RIpPKMcOCY — Betty Vazquez/www.garzacanela.com (@chef_betty) February 20, 2023

Sin embargo, para evitar un malentendido, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, compartió el correo que le envió a TV Azteca, “GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. Solo así se puede resumir mi estancia en TV AZTECA y un gran proyecto como es MASTERCHEF MÉXICO. Agradezco la oportunidad de conocer y ser parte de una gran empresa por 8 años, hoy por motivos personales, me despido agradeciendo sus gentilezas, su apoyo y la oportunidad de crecimiento y proyección”.

Y agregó “Siempre respeté y di respeto, trabajé muchas situaciones difíciles durante años de trabajo y 11 temporadas, me retiro con la satisfacción de la labor cumplida, la camiseta puesta y la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí. A cada una de las personas que tocaron mi vida y que me hicieron crecer, GRACIAS, cada equipo de trabajo en diferentes producciones, GRACIAS, a cada departamento que me apoyaron en estas 11 temporadas GRACIAS. Agradezco profundamente a la Sra. Hoist por haber sido siempre fraterna escucha ante mi posición de dignidad personal y dignificar la empresa. Deseo profundamente una larga vida para el grupo Salinas, TV AZTECA y para este gran proyecto MASTERCHEF MÉXICO. Quedo agradecida de por vida”, finalizó.

En el mismo post, reveló que este correo fue enviado a las siguientes personas, Ricardo Salinas, Benjamin Salinas, Adrián Ortega, David Limón, Ana Vega y Jacqueline Hoist.