¿A qué se dedica actualmente Adela Noriega?

Desde los 15 años, Adela Noriega incursionó en el mundo de los melodramas. A tan corta edad, la querida actriz comenzó con su debut en el programa ¡Cachún Cachún ra ra!, desde entonces se ha ganado el respeto de mucha gente y también la atención de las noticias acerca de su vida. Los internautas en diversas oportunidades se han preguntado: ¿Qué hace actualmente Adela Noriega?

No hay una respuesta exacta para determinar cómo ha estado esta importante figura de la televisión mexicana por décadas pero sí se conocen algunas actividades que realiza la exactriz para poder sobrevivir ya que decidió retirarse de las telenovelas.

Bienes raíces

Se rumora que la protagonista de ‘Guadalupe’, se dedica al mundo de los negocios. Precisamente algunos años atrás, Gustavo Adolfo Infante en el programa ‘De primera mano’, informó que: “Por respeto a su individualidad no voy a decir en dónde está, pero sé hasta en qué edificio vive. Ella se dedica a los bienes raíces. Tiene una compañía de bienes raíces, tiene terrenos, departamentos y casas. Yo creo que no sale a ningún lugar, no se le ve en restaurantes o centros comerciales”, informó en el programa De primera mano en 2018.

Venta de joyas

Años más tarde se conoció que la actriz con 20 años de experiencia frente a los reflectores, inyectó más trabajo a su vida, ahora como vendedora de joyas. Después de un tiempo, también el periodista Gustavo Infante, agregó que: “Adela Noriega ahora se dedica a la venta y compra de joyas y vive en una costosa casa de la Ciudad de México”, expresó.

Las ganas de saber más sobre la vida de la protagonista mexicana de 53 años aumenta y de igual manera crece la duda de que Noriega, no da entrevistas, no es captada caminando por las calles, no asiste a eventos y tampoco está activa en redes sociales, por lo que su vida actual es un verdadero misterio.