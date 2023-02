Jinny’s Kitchen, listo para mostrar lo que hizo Kim Taehyung de BTS en México

Corea del Sur se ha vuelto un país que suena mucho en el mundo no solo por el fenómeno del K-Pop con grupos como BTS, Blackpink, Exo, Super Junior o Straykids, entre otros; también por el cine y las series. Ahora se aproxima el estreno de Jinny’s Kitchen (Seojin’s), un reality show que tiene una peculiar conexión con México.

Desde hace meses, las redes sociales se encargaron de informar que algunas estrellas surcoreanas estaban en México para formar parte del programa, entre ellas Lee Seo Jin, Jung Yu Mi, Park Seo Joon, Choi Woo Shik y Kim Taehyung, mejor conocido como V de BTS.

Lo populares artistas visitaron Bacalar, Quintana Roo (México), para la operación de un restaurante coreano. La actriz, originaria de Busan, Jung Yu Mi, fue la única mujer en el equipo y de alguna manera se convirtió en la hermana de todos.

“El lugar a donde llegamos es hermoso, el color del mar, los paisajes al atardecer, eso me llena de recuerdos. No conocimos más de México, porque estuvimos poco tiempo, pero me divertí mucho. Hice una amistad con Taehyung, quien es una gran ser humano, muy sensible y humilde. Te imaginas que uno de los integrantes de BTS, con tanta popularidad haga todas las cosas que normalmente evitamos como barrer, limpiar y lavar trastes, eso hizo él”, compartió la actriz.

El restaurante se adaptó para el reality, por lo que la artista surcoreana explicó que tuvieron que adaptarse al clima, a la cultura, el idioma y a las diferentes personalidades.

“Por lo general, no descargo mis frustraciones con amigos y pasó algo muy extraño con mis compañeros de trabajo, todos ellos descargaron sus frustraciones conmigo (risas); tal vez, porque soy mujer. Taehyung, era su primera vez en el programa, pero me habló mucho y me dio mucho apoyo. También hubo ligeros enfrentamientos por la presión, algunos enojos y gritos que se verán en los programas. Todos nos volvimos amigos y sumamos una nueva aventura bajo el sol y la luna de México”, explicó Jung.

“Taehyung se volvió el consentido y e ganó los elogios del grupo por ser un pasante muy trabajador y encontrar tiempo para divertirse en México fuera del trabajo”. — Jung Yu Mi

Jung Yu Mi tiene un gran sentido de la responsabilidad dentro del reality, especialmente con respecto al gimbap (plato coreano hecho con arroz cocido). Park Seo Joon es el segundo abordo en la cocina; mientras que V y Choi Woo Shik son lo encargados de atraer a la gente al restaurante y hacer las labores generales.

“Fue divertido verlos a todos, a grandes celebridades en diferentes áreas, sin glamour o filtros. Tuvimos que aprender algunas palabras en español. Todos cuidamos a Taehyung, que en ocasiones es como un niño travieso y en otras, un hombre fiel a sus ideas y muy sincero que solo cenaba ramen (risas). Además, conoció el tequila y le gustó tanto, que se convirtió en su bebida favorita”, finalizó.

Protagonistas

Lee Seo Jin

Jung Yu Mi. Es una actriz de cine y televisión surcoreana, Con proyectos como Estación zombie y Blossom Again, entre otros.

Park Seo Joon. Con una gran trayectoria en cine y series, es considerado uno de los hombre más guapos de Asia. Además debutará en el universo Marvel con la cinta The Marvels , que se estrenará el 10 de noviembre.

, que se estrenará el 10 de noviembre. Choi Woo Shik. Alcanzó el reconocimiento internacional con su actuación en la cinta Parásitos. Además forma parte de Wooga Squad, un grupo de amigos integrado por Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik, V y Peakboy.

Kim Taehyung. El integrante de BTS e influencer de moda tiene un gran interés en desarrollar su faceta como actor.

¿Cuándo se estrenará?

24 de febrero. Jinny’s Kitchen aparece todos los viernes, después de que el episodio se emita en Corea del Sur, los capítulos estarán disponibles en Prime Video.