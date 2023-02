Karol G canta a capella y se lleva la admiración de sus fans

Karol G ha sido una de las cantantes colombianas que se ha robado el corazón de sus fans gracias a las buenas acciones que ha realizado, empezando por el hecho de complacer a cada uno de estos al compartir escenario con diversos cantantes, y también por ayudar a aquellos que piden su apoyo.

Asimismo, la artista se ha mantenido dando mensajes positivos, en donde indica que “los sueños si se cumplen” y que está bien sentirse un poco mal en el momento porque “mañana será bonito”, pero no solo eso, pues Carolina Giraldo ha demostrado lo mucho que puede hacer sobre un escenario, y demuestra su talento y excelente voz, ganándose así la admiración de muchos.

Karol G canta a capella

Fue a través de redes sociales en donde se difundió un video que rápidamente se hizo viral, al mostrar a la colombiana de 32 años de edad cantando a capella su nuevo tema musical junto a Romeo Santos, titulado ‘Por si volvemos’.

De esta manera, sorprendiendo a todos con su voz, sus fanáticos no dudaron en dar su opinión sobre el video, esto fue lo que dijeron:

“Excelente. Cantantes cómo tú, muy pocas... Creo canta mejor a capella”.

“Ella no necesita el autotune, tiene talento propio”.

“Obviamente que sí canta, lo sé desde que escuche por primera vez tusa a capella, es más, canta más lindo despecho que cualquier otro”.

“¡Karol eres lo máximo! tu voz es igual de hermosa con o sin efectos de sonidos. Dios te ha bendecido con un talento único”.

“Bien, porque a ella no le hace falta autotune como a la mayoría de artistas de ahora. Hoy en día las mujeres que saltan a la fama por enseñar carne, porque si no, no se vende el pescado. Es triste, pero es la realidad. A Karol G no le hace falta nada de eso porque ella SI TIENE VOZ”.

“Maravillosa voz, así como es su alma”.