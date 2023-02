MasterChef México: el chef JoséRa Castillo también dice adiós

¿MasterChef México pasa por una crisis? El reality show enfrenta dos bajas importantes tras los anuncios de la Chef Betty y José Ramón Castillo, quienes se despidieron del programa de TV Azteca este lunes.

A sus 44 años el famoso chef JoséRa Castillo ha cosechado una gran cantidad de éxitos a través de su impecable trayectoria y su pasión por crear los más deliciosos y vistosos postres en los que el chocolate es el protagonista.

Ha sido parte de MasterChef México, por varias temporadas. Él se encargó de exponer las razones de su salida, entre las cuales resaltó sobre la nula planeación para la próxima temporada.

José Ramon Castillo, chef. (Foto: Cortesía.)

“Me acabo de enterar que también la Chef Bety , ya no va hacer igual”, “Uff se nos fue otro gran Chef que dejaba el corazón en cada comentario a los participantes, no será lo mismo sin usted Chef verlo cada Domingo era un placer”, “Mucho éxito en los nuevos proyectos que están por llegar”, “Le digo adiós a máster chef, me perdieron como televidente”, reaccionaron algunos seguidores.

😳También se va??? Que mala onda porque? Aunque vemos los programas por el contenido y por ver quien esta, ustedes son parte muy importante 😭 — Claus (@Claustro69) February 20, 2023