Alejandro Fernández interpretó ‘Mátalas’ en Viña 2023 y despertó una ola de comentarios negativos en redes sociales

El cantante mexicano, Alejandro Fernández, tuvo su presentación en el importante festival de música de Chile, Viña 2023, la noche de este 21 de febrero, donde ofreció un gran espectáculo que despliega su repertorio musical.

Sin embargo, la controversia con la que despertó el ‘Potrillo’ es con las críticas generadas en redes sociales, por parte de grupos feministas, que lamentan que el cantante haya interpretado la canción ‘Mátalas’.

El tema estrenado en el 2003, tiene un verso que en la actualidad genera mucha controversia.

“Si quieres disfrutar se sus placeres

Consigue una pistola si es que quieres

O cómprate una daga si prefieres

Y vuélvete asesino de mujeres”

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres no demoró en lamentar que al artista mexicano se le haya permitido cantar esta canción, alegando que se le hace una apología a los femicidios.

“La violencia contra mujeres tiene distintas manifestaciones, entre ellas, la simbólica. Hoy Alejandro Fernández cantó en el #FestivalDeVina “Mátala”, una balada que hace apología de los femicidios. La transmisión fue emitida por @TVN y @canal13″, escribió la organización no gubernamental.

“A él no le importa lo que opinen las pañuelo verde”

Además de cantar el controversial tema, el hijo de Vicente Fernández también se convirtió en viral por su coqueteo con la modelo que entregaba los premios durante la ceremonia.

Sin embargo, a la modelo, que tiene por nombre, Rubía Soares, no le tomó por sorpresa la actitud del cantante mexicano.

En una entrevista con una radio chilena, explicó lo siguiente:

“La gente se pone como ‘no, es que la están denigrando’, pero no pasa nada (…). Para mí ese comentario no me afecta en nada”.

“Si las personas se lo tomaron mal, pucha, yo no. Es una anécdota, es chistoso. Todas las cosas se deben tomar con humor, uno no puede ser tan grave en la vida, con todo, si no se pelearía con todo el mundo, ¿o no?”, agregó.

La modelo también compartió un video del momento con la frase “Alejandro Fernández demostrando todo su caudillismo espartano, no importándole en lo absoluto lo que piensen las pañuelo verde jajajaja BASADO”.