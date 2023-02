David Fincher confirmó que no habrá nueva temporada de ‘Mindhunter’: conoce los motivos

La serie de asesinos múltiples, disponible en Netflix, Minhunter, se caracterizó por obtener una fiel audiencia, pero al mismo tiempo, por no mantener continuidad en la plataforma streaming, a pesar de su éxito.

En varias ocasiones, su creador, el cineasta, David Fincher, ha sido consultado por nuevos episodios de la serie, y ha respondido ofreciendo pocas esperanza a los fans.

Las declaraciones más recientes viene en una entrevista con Le Journal Du Dimanche, donde explicó los motivos de ‘cancelación’ de la serie.

“Estoy muy orgulloso de las dos primeras temporadas. Pero es una serie muy cara y, a ojos de Netflix, no atrajimos suficiente audiencia para justificar la inversión. No les culpo, asumieron riesgos para sacar adelante la serie, me dieron los medios para hacer ‘Mank’ como yo quería, y me permitieron aventurarme por nuevos caminos con ‘The Killer’. Es una oportunidad de trabajar con gente capaz de atreverse. El día en que nuestros deseos no sean los mismos, tendremos que ser honestos y separar nuestros caminos”.

Con sus palabras, el director restó culpa a la plataforma streaming, quien continúa apoyando otro de sus proyectos cinematográfico.

Reacción de los fans

Al viralizarse las declaraciones de Fincher, los fans de la serie no dudaron en manifestar su inconformidad con la decisión tanto de la plataforma como del director.

@Roybattyforever: “Muy triste por la noticia de que “Mindhunter” ha sido cancelada definitivamente. David Fincher lo ha confirmado oficialmente 😢. Siempre nos quedará esperar con ellos en el ascensor”.

"Muy triste por la noticia de que "Mindhunter" ha sido cancelada definitivamente. David Fincher lo ha confirmado oficialmente 😢. Siempre nos quedará esperar con ellos en el ascensor". @imnothurley: " Ser un fan de Mindhunter es tener que escuchar a David Fincher decir que nunca habrá una temporada 3 cada seis meses por el resto de tu vida".

@GOPNeeds2Go: "Vi a Mindhunter en tendencia, y me emocioné de que tal vez regresara, solo para decepcionarme, uf".

@federicovidalz: "Es muy triste. Una gran serie, especialmente en la primera temporada. Estoy seguro de que alguien más podría financiarlo".

Minhunter solamente tuvo 19 episodios divididos en 2 temporadas, con la protagonización de Holt McCallany, Jonathan Grolff y Anna Torv.