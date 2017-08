Revelan primer avance de Mindhunter de David Fincher para Netflix

Dos agentes del FBI (Jonathan Groff & Holt McCallany) emprenden una siniestra investigación que los hará descubrir crueles respuestas. Mindhunter la nueva serie de Netflix dirigida por David Fincher llegará a Netflix el 13 de octubre de 2017.

Además de Fincher (Gone Girl, Zodiac), la serie está dirigida por Asif Kapadia (Amy, Senna), Tobias Lindholm (A War, A Hijacking) y Andrew Douglas (The Amityville Horror, U Want Me 2 Kill Him?).

Los productores ejecutivos son Fincher, Joshua Donen (Gone Girl, The Quick and the Dead), Charlize Theron (Girlboss, Hatfields & McCoys) y Ceán Chaffin (Gone Girl, Fight Club).