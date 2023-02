Aseguran que Paquita la del Barrio atraviesa una fuerte depresión: “Se la vive llorando, se siente sola”

Recientemente Paquita la del Barrio despertó la preocupación de su público luego de haber sido hospitalizada de emergencia por presentar fuertes dolores en la ciática y verse obligada a suspender sus conciertos en la alcaldía de Cuauhtémoc donde compartiría escenario con la Banda El Recodo.

Las alertas de los fans se intensificaron cuando fue vista en silla de ruedas en una de sus presentaciones. A esto se le suma una supuesta depresión que la cantante de 75 años estaría enfrentando lo que la mantiene prácticamente aislada, en cama o un llanto constante.

“Dios me ha dado permiso de seguir existiendo”

Días después de ausencia, Paquita la del Barrio, apareció en sus redes sociales agradeciendo a su público las muestras de afecto que recibió:

“Les agradezco muchísimo a toda esa gente que ha estado pendiente de mí, pero ya me escapé, no sé si del cielo o el infierno, realmente no les puedo decir, pero Dios me ha dado permiso de seguir existiendo. No quiero que dejen de creer en mí, los quiero mucho y les mando un abrazo a todos”.

“Está en una fuerte depresión”

Un trabajador de Paquita la del Barrio le contó a TVNotas que la intérprete de Ratas de dos patas no sólo padece el dolor de la ciática, al parecer la cantante también está afectada por su diabetes y sus riñones que “trabajan en un sesenta o setenta por ciento”, condición que le imposibilita mantenerse de pie.

“La verdad está muy mal. Tiene muchos achaques de su edad que le han mermado la salud. De cajón, sufre de la presión, diabetes y sus riñones trabajan en un sesenta o setenta por ciento, por eso siempre está hinchada de las piernas y pies. También recientemente tiene problemas en la ciática”, dijo el hombre quien prefirió mantener en anónimo su identidad.

El colaborador de la artística dijo que además del delicado cuadro de salud que atraviesa, Paquita presenta una fuerte depresión desde hace varios años y que se ha crecido de un tiempo para acá y aunque sus familiares lo saben desconocen la gravedad.

“Lo más grave es que está en una depresión tan fuerte que la está acabando, además de que se siente sola (…) Está deprimida desde hace mucho, pero más de un tiempo para acá, desde muy joven ha cargado muchos problemas. Hay días en que sólo quiere dormir, y si está despierta se la vive llorando (…) Ella siente que a sus hijos no les importa y carga con la culpa de haberlos dejado en Veracruz para probar suerte en la CDMX cuando era joven”, añadió.