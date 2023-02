Fue en 2004, cuando la actriz Michelle Vieth pasó por un momento complicado debido a la filtración de un video íntimo donde se le puede ver a ella y su exesposo, el actor, Hector Soberón, en su casa de Puerta Vallarta, teniendo intimidad.

Aunque han pasado varias décadas, la actriz de ahora 43 años de edad, ha hablado en múltiples ocasiones acerca del hecho, “Cuando tienes una intimidad sana, cuando estás en pareja, se valen muchas cosas. Y al yo ver el material ubico perfectamente los momentos, tiempos, espacios y todo. Está cortado, editado, de diferentes años, donde además es pegado, sin audio y donde solo aparezco yo”, expresó en entrevista con Yordi Rosado donde aseguró que su exesposo lo había filtrado aunque años atrás le aseguró que todos los clips habían sido borrados, “A mí me dijo, ‘Lo borré’, pero lo guardó. Y no solo eso, sino que utilizó dos videos diferentes e hicieron uno solo, eso es lo triste”, agregó.

Michelle Vieth demandará a Héctor Soberón tras filtración de un video íntimo

Sin embargo, esa polémica podría llegar a su fin y habría un culpable de una vez por todas, ya que, el pasado 22 de febrero, durante la transmisión del programa matutino Hoy, Michelle Vieth reveló que interpondrá una demanda en contra de Héctor Soberón.

“Es poder tener una consecuencia por una infracción a mis derechos humanos sexuales por tener esa exposición que en otros países si existen las leyes, y también por el lado de que ya no tengo miedo que tenia cuando tenia 15 o 16 años de alzar la voz”, expresó Michelle Vieth.

Michelle Vieth demandará a Héctor Soberón tras la filtración de un supuesto video íntimo. / Foto: Instagram

“Las consecuencias las dictamina un juez y su equipo, si me toca a mi ser la vocera, me gustaría ser la última que pase por esto, nunca lo he superado o dejé en el olvido, aprendes a vivir con esto”, y señaló que no busca una indemnización económica. Cabe señalar que el video íntimo fue grabado cuando ella era menor de edad.