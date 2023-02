Fue el pasado martes 21 de febrero, cuando el rapero y cantautor canadiense The Weeknd, reveló que estrenaría un remix del tema ‘Die for You’ y la encargada de esta colaboración sería Ariana Grande, quien lanzó su último álbum ‘Positions’ en 2021.

En el adelanto o teaser se puede ver a Ariana Grande frente a una computadora mientras graba su parte de la canción, “Escribí y grabé un verso para mi amigo después de un día de 14 horas en el set. Esta cierta excepción tenía que hacerse…”, escribió en la publicación.

The Weeknd y Ariana Grande anuncian nueva colaboración

Cabe señalar que el remix de “Die for You” marcaría la cuarta ocasión en la que colaboran ambos artistas, la primera siendo “Love Me Harder”, después con “Off The Table” y más recientemente con el remix de “Save Your Tears”.

Y tan solo un par de horas atrás, The Weeknd y Ariana Grande compartieron que la noche del jueves 23 de febrero, se estrenará en todas las plataformas digitales de música el remix de Die For You. Cabe señalar que este tema fue lanzado en 2016 como parte del álbum Starboy del rapero canadiense.

Por otro lado, Ariana Grande lleva varios años alejada de la música debido a que se encuentra en medio del rodaje para la cinta Wicked protagonizada por Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Bowen Yang y Jeff Goldblum, la cual verá la luz el 25 de diciembre de 2024.

The Weeknd y Ariana Grande anuncian nueva colaboración./ Foto: Instagram

En el caso de The Weeknd, se encuentra en medio de la gira o tour ‘After Hours Til Dawn’, con la cual llegará hasta el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo mes de octubre donde ofrecerá dos conciertos en total.