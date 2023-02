Las supuestas infidelidades que habrían provocado la ruptura entre Andrea Legarreta y Erik Rubín

Andrea Legarreta y Erik Rubín le pusieron punto final a su relación sentimental. Fueron 22 años de un matrimonio que hacía que los mexicanos, y el mundo de la farándula en general, confiara que el amor existe. Por lo tanto, más de uno se está preguntando: ¿Qué pasó?

La pareja realizó un posteo de Instagram compartido en el que anunciaron que se separaban en los mejores términos, debido a que “siguen siendo una familia”. Tienen dos hijas que siempre los mantendrá unidos.

Sin embargo, en su comunicado no ofrecieron detalles de las causas que provocaron esta separación. En la misma declaración de redes sociales se específica que no están juntos desde hace cinco meses, elemento que hace que crezca la incertidumbre entre sus seguidores.

¿Hubo infidelidades?

A lo largo de estos 22 años, la conductora de televisión y el ex Timbiriche han sido señalados de infidelidades. Ambos, en cada uno de sus casos, salieron a negar rotundamente que existiera una tercera persona involucrándose en su matrimonio.

Pero ahora, con esta repentina y sorpresiva separación los rumores volvieron a cobrar trascendencia.

En el caso de Erik hay dos episodios que fueron polémicos por distintas razones. En primer lugar, está una foto de hace años en Cancún, que lo captó mientras bailaba con una linda chica, desconocida para el mundo del espectáculo.

Foto: Instagram Erik Rubín Instagram @chicapicosa2

Los medios de comunicación le preguntaron directamente sobre este episodio y él aclaró que fue un viaje de negocios en el que se topó con muchos fans que le pidieron tomarse fotos y videos. “Yo no tengo que dar explicaciones de nada porque ella me conoce. Armaron un alboroto, ofendieron a mis hijas, ofenden a Andrea, me ofenden a mí”, dijo en ese entonces, según reseña del sitio Tiempox.

Otra de las eventualidades por las que señalaron a Erik Rubín de infiel, fue su comprometedora foto con Héctor ‘Apio’ Quijano. Lo señalaron de una supuesta homosexualidad, a la que el cantante dijo: “A mí, realmente, me importa un cacahuate, es la realidad. No necesito demostrar nada. Sé quién soy y con eso es suficiente”.

Señalamientos hacia Andrea Legarreta

Los rumores, en muchos casos malintencionados, decían que Andrea Legarreta también habría sido infiel. En concreto, le adjudican un romance con un ejecutivo de Televisa, que ella siempre negó y una presunta relación con Raúl Araiza, según destaca el medio citado.

El hecho de que se acuse de esto a la presentadora de televisión parece venir de sectores que la adversan laboralmente, debido a que la también actriz nunca la captaron en situaciones sospechosas.