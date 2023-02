Parejas de famosos que han superado los años y nos hacen creer aún en el amor

En el mundo del espectáculo no es difícil encontrar el amor, formar una pareja, familia, y si logran surfear las olas que surjan en el camino, la historia podría tener un para siempre. Sin embargo, difícil será que pasen desapercibidos algunos aspectos personales debido a la presión mediática.

Luego del reciente anuncio de separación entre Erik Rubín y Andrea Legarreta, hasta hace poco consideradas una de las uniones más sólidas del medio artístico, quisimos recopilar algunas historias de famosos que han superado los años, las crisis, rutinas, desaciertos y que a pesar de todo, demuestran que el amor todo lo puede y nos animan a seguir creyendo en la media naranja.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

Son una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano. Los actores se casaron el 25 de junio de 1994. En el 2022 cumplieron 28 años de casados, de su unión procrearon 5 hijos. Luego de varios años, han demostrado que su unión es a prueba de todo.

Biby y Eduardo se conocieron trabajando, ya que estuvieron juntos en la agrupación “Timbiriche”, después de ser compañeros se hicieron amigos y años más tarde, en 1992, iniciaron su relación de amor.

Los esposos compartieron en una entrevista algunas de sus experiencias como pareja, confesando que tanto él como ella no se imaginaron que formarían una hermosa familia.

Capetillo aseguró que en cuanto vio a Biby pensó “qué mujer tan guapa, qué mujer tan hermosa y, es que nada más la había visto físicamente, nunca me imaginé que fuera más hermosa por dentro que por fuera”.

Mientras que Gaitán confesó que cuando conoció a su esposo primero lo vio en el plano laboral, “la verdad es que la primera vez (...) lo vi como el artista”.

Chayanne y Marilisa Maronese

Han transcurrido 30 años desde que el cantante puertorriqueño Chayanne contrajo matrimonio con una ex reina de belleza venezolana llamada Marilisa Maronese.

De esta unión que se dio en 1992, nacieron Lorenzo Valentino e Isadora Sofía. Si bien, el cantante pocas veces habla de su esposa, se sabe que ella siempre ha estado a su lado, lo acompaña mucho y apoya siempre.

En algunas entrevistas el artista ha reconocido que Marilisa es lo mejor que le puso pasar. Su esposa ha sido un gran apoyo para el agitado ritmo de su carrera, además marcada de muchas ausencias.

“Puedo decir que tenemos una comunicación maravillosa, mucha complicidad. Entiende que mi carrera no es una carrera fácil, hay mucha ausencia. Ella ha sido lo mejor que me pudo pasar”, declaró Chayanne.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez

El inicio de la historia de amor entre Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez no fue como los cuentos de hadas. La pareja se conoció de una forma muy particular. Según ha contado el cantante, vio por primera vez a quien es su esposa mientras se casaba con otro.

“La conocí en su boda. Me invitaron y ahí entré a su casamiento. Me recibió ella”, llegó a confesar Ricardo. Si bien en ese momento no pasó nada, el tiempo los ayudó a volverse encontrar por un proyecto musical.

Para el momento en el que empezaron a intimar se dieron cuenta que compartían los mismos deseos: formar una amorosa familia,

“Cuando conocí a Marlene nos embarcamos en esta aventura, ella venía con los mismos ideales de familia y ahí empezó todo”, contó el artista.

Ricardo y Marlene se unieron en matrimonio el 26 de agosto de 1989 en Puerto de la Cruz, Venezuela. De su unión nacieron Evaluna, Mau y Ricky, además que adoptaron a los dos hijos mayores que el intérprete tuvo en su primer matrimonio.

Gloria y Emilio Stefan

Esta pareja de famosos nacidos en Cuba lleva más de cuatro décadas de feliz matrimonio. Como todas las relaciones, también han tenido que superar algunos altibajos.

Gloria y Emilio Estefan se casaron en 1978, aunque su relación inició tres años antes (1975), se conocieron en una sesión de música que organizaron unos amigos.

“Emilio estaba tocando el acordeón en pantalones tan cortos que parecía que estaba desnudo. Esa fue la primera impresión que me llevé de él”, confesó la cantante.

Semanas más tarde, volvieron a coincidir en una boda y desde ahí surgió la química entre ambos. Los Estefan tiene dos hijos; Nayib y Emily, sólo ella decidió seguir sus pasos en la música como sus famosos padres.

“No hay una fórmula mágica” para construir una relación estable, aseguró la cantante de Como han pasado los años, más bien, “es necesario el respeto y la comunicación en todo momento”.

Ricky Martin y Jwan Yosef

El 29 de marzo de 2010 Ricky Martin decidió exponer públicamente su orientación sexual y liberarse de esa sensación de ansiedad y confusión. Fue gracias a su pareja del momento, Carlos González Abella, un corredor de bolsa puertorriqueño, que el cantante de Living La Vida Loca, decidió acabar con los rumores de su homosexualidad.

Hoy el intérprete de está casado con el artista sueco-sirio Jwan Yosef, a quien conoció a través de las redes sociales. La pareja contrajo matrimonio en 2016, en una boda muy secreta a la que sólo asistieron 15 personas.

“Fui yo quien le pidió matrimonio. Estaba muy nervioso, pero me arrodillé, saqué una bolsa de terciopelo y, en lugar de preguntarle si quería casarse conmigo, le dije: ¡Tengo algo para ti! Él me preguntó qué era y yo le dije: ¡Quiero pasar el resto de mi vida contigo!. Fue muy bonito, y media hora después tuve que preguntar de nuevo si me había respondido que sí”, contó el cantante.

Ricky Martin y Jwan Yosef tienen tienen cuatro hijos: Matteo y Valentino, que nacieron por gestación su subrogada, y Lucía y Renn.

Jwan Yosef es de origen sirio y se dedica al mundo del arte. En una entrevista Ricky dijo que contactó a su esposo para decirle que admiraba su trabajo, de ahí surgió una relación de amistad que luego convirtió en amor cuando el cantante viajó a Londres para ‘desvirtualizarse’.

Victoria y David Beckham

Aunque muchos medios de comunicación hicieron eco de que no durarían, el matrimonio de David y Victoria Beckham cumplió 20 años de haberse celebrado. Esta pareja de famosos es considerada como una de las más poderosas del mundo del entretenimiento y tienen 4 hijos en común.

Mientras que en los años 90, Victoria pertenecía a la banda Spice Girls, David ganaba reconocimiento y fama como jugador de fútbol del Manchester United.

Pese a que ambos gozaban de fama para el momento de conocerse fue luego de un concierto de las Spice Girls al Manchester United cuando se vieron por primera vez.

David dejó la timidez a un lado y pidió a la artista intercambiar los números de teléfonos, la invitó a salir y surgió el flechazo de inmediato.

Se casaron en marzo de 1999, y la boda fue celebrada en el castillo gótico irlandés de Luttrellstown, acompañados de su primer hijo Brooklyn Joseph Beckham que tenía tres meses.

Thalía y Tommy Mottolla

A pesar de los rumores de infidelidades a los que se han tenido que enfrentar en varias ocasiones, Thalía y Tommy Mottola celebraron 22 años de matrimonio.

Aunque mucho no le auguraron el mayor de los éxitos, siguen juntos. Se casaron el 2 de diciembre del año 2000, en la icónica Catedral de San Patricio en Nueva York. Fue considerada una de las bodas más famosas en el mundo del espectáculo de habla hispana.

Con 22 años de diferencia, él 74 y ella 51, aún siguen juntos. Thalia y Tommy Mottola procrearon dos hijos; Sabrina Sakaë, nacida en 2007 y Matthew Alejandro que nació en 2011.

La cantante y el empresario de la industria musical se conocieron tras una cita a ciegas organizada por sus amigos Gloria y Emilio Estefan.