Líder de Gorillaz cautivado con la voz de Bad Bunny: así puedes escuchar el nuevo disco de la banda virtual

El nuevo disco de Gorillaz ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming mundiales. El estreno de ‘Cracker Island’ destaca en América Latina por el single ‘Tormenta’ que hicieron en colaboración con Bad Bunny.

Es uno de los temas más reproducidos en plataformas como Apple Music, YouTube y Spotify. Sobre esta colaboración, el líder de la banda británica, Damon Albarn, se deshizo en elogios con el cantante puertorriqueño.

De hecho resalta una de las características por las que más critican al intérprete del género urbano, su voz. En una entrevista publicada por el servicio de streaming Apple Music, con Zane Lowe, Albarn destacó el talento vocal de Bad Bunny.

“Tiene una voz fabulosa. Tiene una gran voz, en serio. No puedo competir con ella”, mencionó Damon Albarn, según reseña de CNN en Español.

‘Tormenta’ de Gorillaz y Bad Bunny es uno de los 10 temas que se incluyen en el álbum de la agrupación virtual. El mismo líder de la banda dijo que esta pieza musical es todo trabajo del cantante puertorriqueño con algunos ajustes de estilo de la banda británica.

“Simplemente me salgo del camino de inmediato, y luego vuelvo un poco al final. Sabe lo que está haciendo, puede conectarse inmediatamente con su emoción. Mira, este es el truco, es no estar bloqueado. No está bloqueado en absoluto”, expresó.

Así puedes escuchar el tema de Bad Bunny ft Gorillaz (Y todo el disco)

‘Cracker Island’ está en tres de las plataformas de streaming más importantes del mundo: Apple Music, Spotify y YouTube. Allí se comparten los enlaces de cada uno de los sitios.