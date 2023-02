¿Tú lo harías? Hombre ofrece cincuenta mil pesos a joven por renunciar a su trabajo

Muchos jóvenes buscan trabajo para apoyar y colaborar en los gastos del hogar. Desafortunadamente la falta de oportunidades y peticiones de experiencia, obliga a los adolescentes a trabajar en lugares muy pocos deseados. Por eso, un creador de contenido salió a las calles de su ciudad para preguntarle a una joven: “Del uno al 10 ¿Cuánto te gusta tu trabajo?”.

Sin entender qué es lo que ocurría, la cajera de una tienda de autoservicio respondió: “Ocho”. Adrián Flores, persona que grababa los hechos, no dudó en ofrecerle dinero a cambio de renunciar en ese mismo momento. Creyendo que todo se trataba de una broma, la mujer se negó.

Después de algunos minutos de negociación, la empleada decidió aceptar los 50 mil pesos que le reglaba el creador de contenido: “Sé que el dejar un trabajo que te está dando ahorita es dejar tu zona de confort y muchas veces hay que empujarte a salir de esa zona para que tú puedas seguir tu sueño”, son las palabras que dijo el tiktoker.

Para cumplir con su palabra, la joven fue y dio las gracias: “Es algo que esperaba mucho, mis papás me estaban ayudando y luego hubo un problema familiar y yo pensaba que ya no iba a seguir estudiando. No me la puedo creer”. Antes de finalizar el video la mujer confesó que estaba con “muchos sentimientos encontrados. Me siento mal porque me encariñe mucho aquí, me abrieron las puertas, pero es un sueño”.

