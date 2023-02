¡Ella ya sabía! Estilista encuentra PIOJOS en cabello de clienta

Muchas mujeres deciden acudir a salones de belleza para disfrutar de un gran momento y dejarse consentir, asimismo, las personas dedicadas al cuidado de la belleza reciben a clientes que desean distintas cosas. Sin embargo, en las últimas horas se comenzó a viralizar el caso de una clienta que llegó con piojos a una estética.

Ale rod es una usuaria de TikTok y lashista, persona que se dedica a la colocación de pestañas postizas, quien comparte los resultados de las personas que acuden con ella, mas una de sus visitantes acudió con un grave problema.

La internauta relató que, mientras colocaba las pestañas, notó algo extraño en el cabello de la mujer. Al observar más a detalle, Ale encontró piojos en la cabeza de la dama: “Yo aplico pestañas, no mato piojos” , es el texto que colocó en el video que subió a su cuenta donde se ven a los insectos.

La joven decidió acabar el proceso: “Yo le pregunté a mi hermana, que además tatúa qué haría ella, también le dije a mi cuñada, pues más que nada para saber qué hacer porque ni modo que le dijera, cuando veo que un piojo agarra carrera hacia la cara y pues se lo quite pero como que le jalé el pelo a la muchacha”, explicó

Después de confesarle a la mujer su problema capilar, la señora le dijo que ella ya sabía: “Ya sabía, me los pegaron hace como tres mese s en un salón de belleza, pero como tengo el cabello largo no me lo quiero cortar y ayer me saqué un montón”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de nueve millones de reproducciones, donde se pueden leer mensajes como “y yo con comezón”, “El piojo: yo también quiero pestañas”, “Quien sintió como que algo le empezó a caminar por toda la cabeza!?”, o “ok... pero nadie habla de su cel que parece microscopio”.