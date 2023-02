¿Las palomitas ya son del pasado? Joven prepara sándwich en sala de cine

Muchas personas aman acudir al cine. Este espacio creado para la apreciación de películas cuenta con instalaciones hechas para tener una gran experiencia. Casi todos los que entran a una sala llevan palomitas y refresco. Sin embargo, un joven decidió dejar de lado lo tradicional y llevó todo lo necesario para prepararse un buen sándwich

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 400 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk. “La gente es cada vez menos civilizada, sin tostar ni nada el sándwich”, “Por mi país pasó un tiempo que te revisaban si llevabas un bolso grande… para evitar que escondieras comida hecha en casa o barras de chocolate compradas fuera del cine”, “Esa es una de las razones por las que no voy al cine”, o “si saben que no es obligatorio comer en el cine? no veo la necesidad de hacer eso, se puede comer antes o después”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.