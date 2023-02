El último mensaje de amor que Andrea Legarreta de dedicó a Erik Rubín

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación el pasado miércoles 22 de febrero, y a pesar de que tomó de sorpresa a sus fans, ambos confirmaron que esta decisión fue tomada desde hace 5 meses, por lo que se especula que su crisis matrimonial empezó hace un año, dejando pistas en sus redes sociales, ya que en los últimos días solo se limitaron a publicar sus fotografías de reuniones familiares, pero sin un mensaje en particular que dejara ver que el amor entre ellos aún continuaba.

Fue así, como la animadora y el cantante decidieron dar a conocer su ruptura amorosa tras 22 años de matrimonio, aclarando que todo se dio bajo los mejores términos posibles, sobre todo por el hecho de tener dos hijas en común a las que aman con todo su corazón y por las que afirman que su “historia de amor continúa en familia”.

¿Cuál fue el último mensaje de amor que escribió Andrea Legarreta para Erik Rubín?

El pasado 30 de enero, Erik Rubín celebró su cumpleaños número 52 junto a su familia y amigos, en ese momento, aún no se mostraba ningún indicio de que su relación con Andrea Legarreta llegaría a su fin, pues la animadora del programa ‘Hoy’ dedicó algunas palabras para él, indicando sus deseos y el amor que sentía.

“La felicidad que me da verte rodeado de amor Peloncito amado @erikrubinoficial, rodeado de quienes te amamos”, inicia diciendo el escrito. “¡Celebro cada segundo de tu vida! Se me llena el corazón de orgullo de ver hasta dónde has llegado, lleno de éxito y bendiciones. Eres un guerrero que jamás se ha dejado vencer…”, comentó la famosa desde su cuenta de Instagram, agregando además todo lo que ha hecho el cantante por conseguir lo que hasta ahora tiene.

“Te he visto levantarte y seguir luchando por tus objetivos sin que nada ni nadie te detenga. Le pido a Dios y a la vida que tengas todas las bendiciones que mereces y todo lo que anhelas. Deseo seas muy feliz siempre”, dijo.

Asimismo, Legarreta afirmó su amor por él al final del escrito, indicando que, “Te amo por siempre y para siempre… más allá de todo. ¡Felices 52! ¡Que sean muchísimos más!”, dicta la descripción en donde aparecen las imágenes de su cumpleaños.

De esta manera, ante el emotivo mensaje de Andrea para Erik, este le respondió: “Muchas gracias por tus palabras, hermosa. Gracias por apoyarme en todo. Por regalarme la hermosa familia que tenemos. Te amo profundamente”.