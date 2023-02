Ana Gabriel anuncia su pronto retiro de la música; pide disculpas por su discurso político

La cantante Ana Gabriel ofreció el primero de dos conciertos en Los Ángeles, California, como parte de la gira que la trae de vuelta a los escenarios. La cantautora tuvo una noche llena de contrastes, que terminó con dos detalles que marcaron la velada.

Durante el show, la artista dio una triste noticia que impactó a todos sus seguidores.

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios y no está muy lejos, porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir y tengo ganas de disfrutar a mi familia de otra manera”, anunció en su concierto en Los Ángeles.

Ana Gabriel, de 67 años, conmocionó a su público al dar a conocer su intención de decir adiós -a corto plazo- de la música tras 48 años de carrera.

"Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios", anunció ayer durante su concierto en Los Ángeles la cantautora #ANAGABRIEL. pic.twitter.com/kskRCpWkxx — Álex Kaffie (@Kaffievillano) February 26, 2023

Hay que recordar, que la compositora se encuentra en plena gira de Por amor a ustedes, en Estados Unidos, que también la llevará a Europa, Latinoamérica y, por supuesto, México.

La cantautora que ha sido reconocida con más de 13 premios internacionales, entre los que destacan el Grammy, Grammy Latino y Billboard.

Pide una disculpa al público

En el primer concierto que ofreció en Los Ángeles, la cantante intentó hablar de política, pero su voz fue callada, cuando la gente le gritó que cantara. Condenó la ausencia total de libertad en Venezuela y explicó que esa es la razón por la que no ha regresado al país.

“No hablo de uno solo, solo hablo de las dificultades que pasan en LatinoAmérica, pero yo quise platicarles de mi experiencia que pase antes del concierto y cuando bandera de Perú y la marcha de de hoy por el INE. Pero el problema no vino por mi comentario, sino porque varios empezaron a gritar que cantara”, compartió en sus redes sociales.

La músico y compositora envío este domingo un mensaje para pedir una disculpa a la gente.

“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad”, dijo.

“Pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones, así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor” — Ana Gabriel

Para agregar, “ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero si, me comprometo a que el show de mañana (hoy) será completamente lleno de amor y música. Gracias por su comprensión”.

Ana Gabriel ayer en L.A se enoja con su público al querer hablar de politica,el público le pide que mejor cante, ella se molesta y les dice que si quería paraba todo y regresaba las entradas, También anunció su retiro . Después se disculpó en redes por el hecho pic.twitter.com/lJlCbHbTk3 — Susanita tiene un raton (@PosaTres) February 26, 2023

Próximos conciertos en México