Tras polémica con Andrea Legarreta y Erik Rubín, Apio Quijano abandona las redes

Después de la ruptura entre Andrea Legarreta y Erik Rubín, se han especulado diversas versiones del porqué de su separación, y el Apio Quijano fue uno de los nombres que se mencionaron.

Esto, debido a que el integrante de Kabah y el ex Timbiriche tiene ciertos coqueteos durante el show de los 90′s pop tour. Los intérpretes protagonizan una escena en la que parecieran estar a punto de besarse. Sobre esta polémica, Erik aclaró, “a mí, realmente, me importa un cacahuate, es la realidad. No necesito demostrar nada. Sé quién soy y con eso es suficiente”.

Apio también aclaró lo que sucedió en el concierto. “Yo no tengo nada que ver con Erik ni con Andrea más que los respeto y los admiro, los quiero bien y punto. Lo que sucede en el escenario con Erik es una cuestión puramente de actuación y ya”, dijo en las historias de su Instagram personal.

Apio Quijano abandona las redes sociales tras polémica

Pero a pesar de las aclaraciones, el integrante de Kabah optó por abandonar sus redes, y así evitar tocar el tema, todo por sus “salud mental y emocional”, según escribió.

“Por este medio les platico que me voy ausentar de las redes por un tiempo breve. Hoy en día hay problemas reales en el mundo para que centren su atención a chismes y todo lo que hablan de mí. Me ausento por salud me4ntal y emocional. Por respeto a Erik y Andrea y por respeto a mi persona”.