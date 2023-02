Macaria habla por primera vez de su supuesto romance con Elvis Presley

Hace varios años atrás, se llegó a decir que Macaria conoció a Elvis Presley en un evento en los Estados Unidos, y que el cantante se quedó prendado de su belleza.

El llamado ‘Rey del Rock’n’Roll’ se acercó a hablar con ella y terminó rendido a sus pies, pero supuestamente después la actriz se rehusó en dar más detalles al respecto.

Iniciamos este viernes hablando acerca de @vecinosoficial junto con la actriz #Macaria y el productor #EliasOsorio.



Recuerden que la nueva temporada inicia este Domingo 4 de Abril por #LasEstrellas! pic.twitter.com/rjwokr5Dil — Maxine TODO PARA LA MUJER (@max_tpmoficial) April 2, 2021

“Solo yo sé si hubo romance o no”, era lo que decía Macaria cada vez que le cuestionaban sobre si era verdad que Elvis Presley se había enamorado de ella o no, creándose un mito alrededor de su belleza.

También te puede interesar:

¿Cuántos Nietos tiene Elvis Presley y a que se dedican?

Macaria: Lista para volver a hacer reír en la TV con el regreso de Vecinos

Austin Butler admite que quiere dejar de hablar como Elvis Presley

Macaria no tiene idea quién inventó su supuesto romance con Elvis Presley

Hace poco, Televisa Espectáculos le realizó una entrevista a Macaria, donde agradeció la buena recepción que tuvo su personaje en la serie “Vecinos” y finalmente aclaró todo el rumor en torno a Elvis Presley.

La actriz, de 73 años, aseguró que incluso sus familiares le cuestionaban sobre ello, la última en hacerlo fue una sobrina, pero ella negó que fuera cierto, de hecho, sostiene que nunca llegó a conocer al cantante estadounidense.

“Nunca me conoció, ni yo lo conocí. No sé quién inventó eso, pero mi sobrina la otra vez me dijo ‘tía, dime la verdad’, y le digo les juro por mi vida, nunca conocí a Elvis Presley’, no”, detalló Macaria.

De esta manera, finalmente desecha el mito de su supuesta aventura amorosa con una de las estrellas más importantes del siglo pasado, el proclamado ‘Rey del Rock’n’Roll’.

Macaria expresó que nunca se enteró dónde salió ese rumor, ni con qué finalidad, pues no comprende qué era lo que ganaban con decir que había enamorado a un hombre al que nunca conoció en persona.