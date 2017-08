Macaria: Lista para volver a hacer reír en la TV con el regreso de Vecinos

Después de varios años fuera del aire, la barra de comedia de Televisa regresa a partir del 28 de agosto a través de Las Estrellas, ahora en el horario de las 23:00 horas, después del noticiero nocturno.

De esta manera, los lunes se transmitirá Vecinos, martes 40 y 20, miércoles Mita y Mita, jueves Renta congelada y viernes Nosotros los guapos.

En el caso específico de Vecinos, es el único programa de la anterior barra cómica que regresa y se une a las nuevas propuestas de Televisa, y lo hace después de nueve años de haber terminado su tercera temporada.

“¡Sí, finalmente!”, dijo Macaria en entrevista para Publimetro. “Yo te juro que en estos nueve años sin hacer Vecinos, la gente siempre nos preguntaba cuándo regresaría el programa. Así que imagínate, nosotros estamos emocionados y bendecidos de poderlo retomar”.

“Ojalá que este regreso sirva para irnos a dormir un poquito relajados. No como avestruces tratando de esconder la cabeza para no ver las cosas como son o evadir la realidad, pero sí como un chance de ir a dormir un poquito más relajados y cargar la pila para el día siguiente”.

En nueve años suceden muchas cosas, y en este programa producido por Eugenio Derbez no será la excepción, ya que la cuarta temporada vuelve con sorpresas y varios cambios, adelantó la actriz.

“Los principales cambios son en tecnología, antes no había esto, así que los vecinos ya hasta tenemos chat, y por supuesto habrá problemas en el chat. Regresamos muy actualizados, sobre todo yo, Magdalena (mi personaje) regresa con el equipo más avanzado. Ella siempre al día”, añadió entre risas.

Aunque es prematuro hablar de una próxima temporada, Macaria desea que Vecinos sea un programa de larga duración.

“Hacer Vecinos, para mí no es trabajar, más bien es como un premio. Con decirte que yo les he pedido a los jefes que me den más proyectos, que me impliquen esfuerzo, porque aquí no siento que esté trabajando”, confesó.

Macaria celebra 50 años de carrera

Durante la entrevista con Publimetro, Macaria hizo un recuento de su trayectoria, y cayó en cuenta que en este 2017 cumple 50 años de carrera. ¿Cómo lo festejará?, se le cuestionó.

“Fíjate que no lo he planeado, pero creo que la mejor manera de celebrarlo es como la vida, el público y las empresas que me han dado la oportunidad me lo han permitido durante estos 50 años, que es haciendo lo que me gusta hacer y lo seguiré agradeciendo”.

La fecha

28 de agosto es la fecha en la que la barra de comedia regresará a Televisa, de lunes a viernes a las 23:00 horas. La cuarta temporada de Vecinos se transmitirá los lunes y consta de 13 capítulos, informó Macaria.

