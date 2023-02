La actriz y modelo cubana Livia Brito fue invitada al programa ‘La entrevista con Yordi Rosado’ de este semana donde recordó todos los duros momentos por los que tuvo pasar a lo largo de su carrera, para llegar hasta donde está ahora.

Livia Brito revela que fue abusada por un exnovio

En un momento de la entrevista, la famosa actriz Livia Brito, se sinceró con Yordi Rosado y reveló que su expareja, el músico colombiano Danny Frank, con quien sostuvo una relación por casi 10 años, abusó de ella en varias ocasiones.

Livia Brito revela que fue abusada por un exnovio. / Foto: Getty Images (Foto: Instagram.)

La actriz de 36 años de edad compartió que su expareja Danny Frank llegaba a las seis de la mañana completamente alcoholizado, “Llegaba borrachísimo, hasta el tope y a fuerza quería hacer el amor. Yo estaba cansada y llegó al punto de violarme. Yo le ponía clavos a la puerta para que el no entrara”, compartió Livia Brito.

Asimismo, compartió que todo esto sucedió cuando llegó a la República Mexicana tras haber salido de Cuba y específicamente fue cuando trabajaba como edecán y se encontraba la escuela de actuación, “Él me decía esa es tu obligación porque la mujer tiene que darle sexo al marido, pero yo tenía que levantarme a las seis y él llegaba a las cinco. Entonces yo le decía déjame descansar, déjame dormir”, dijo la protagonista de ‘La Piloto’.

Durante otro momento de la entrevista, la cubana rompió en llanto al revelar que había sido víctima de una infidelidad y aunque ella estaba consciente de ello, no podía dejarlo, “Yo dejé de existir por completo, temblaba, yo sabía que el me engañaba, bajé de peso como no tienes una idea porque yo sabía que me engañaba con modelos súper flaquitas, hice la segunda parte de ‘La Piloto’ y el gorro no me servía porque mi cabeza ya era tan pequeña que no me quedaba”, compartió Livia Brito.