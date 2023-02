¿Disfrutando el viaje? Denuncian a policía de la CDMX por monear en el Metro

El Metro de la Ciudad de México cuenta con 12 Líneas que permiten un traslado más rápido y económico por la capital del país y parte del Estado de México. Tras los diversos accidentes que ocurrieron al interior de las instalaciones, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, implementó la participación de la Guardia Nacional para una mayor seguridad.

Te recomendamos: ¡Entre todos! Usuarios golpean a persona que bajó palanca de seguridad en el Metro

Pese a los diverso comentarios en redes sociales, la institución de seguridad pública permanece en todas las estaciones para apoyar a todo aquel usuario que requiera de una ayuda. Antes del ingreso de estos elementos, la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y Policía Bancaria e Industrial (PBI) resguardaban la integridad de todos los citados al interior del Metro.

Un presunto integrante de la PBI comenzó a viralizarse por,supuestamente, inhalar solventes. En otras palabras, el policía estaba moneando mientras viajaba en el Metro de la CDMX . Un usuario que estaba en el mismo vagón notó el suceso, sacó su teléfono y capturó el instante.

Tras subirlo a sus redes sociales, la imagen se viralizó de gran manera en la red social Twitter: “Para atrapar al ñero… tienes que actuar como ñero, pensar como ñero, ser el ñero”, es el texto que se puede leer en el ahora meme. Asimismo, la cuenta que compartió el suceso colocó la descripción: “No cabe duda que los #Policías de la #CDMX, se toman muy en serio su papel”.

Sigue leyendo: ¿La conoces? Ella es la modelo de OnlyFans más popular en todo el mundo